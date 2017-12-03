Приморский силач Иван Савкин сдвинул контейнеровоз массой более 7 тысяч тонн

Новый личный рекорд установил чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин сегодня, 3 декабря, во Владивостоке: приморский силач сдвинул с места контейнеровоз «Радик Баширов» массой 7,1 тысяч тонн, отбуксировав его по морю на полметра, сообщает ИА PrimaMedia.