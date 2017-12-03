Приморский силач Иван Савкин сдвинул контейнеровоз массой более 7 тысяч тонн
Пауэрлифтер установил свой новый личный рекорд (ФОТО).
Пауэрлифтер установил свой новый личный рекорд (ФОТО).
Владивосток, 3 декабря, PrimaMedia.
Новый личный рекорд установил чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин сегодня, 3 декабря, во Владивостоке: приморский силач сдвинул с места контейнеровоз «Радик Баширов» массой 7,1 тысяч тонн, отбуксировав его по морю на полметра, сообщает ИА PrimaMedia.
Действие проходило на территории Первомайского судоремонтного завода, судно Савкину удалось сдвинуть со второй попытки. Свое достижение пауэрлифтер посвятил предстоящему Дню Конституции РФ.