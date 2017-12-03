За ночь в Перми высота снежного покрова достигла пяти сантиметров
На уборку снега вышло более 180 единиц дорожной техники.
На уборку снега вышло более 180 единиц дорожной техники.
Высота снежного покрова достигла в Перми пяти сантиметров в ночь со 2 на 3 декабря.
Всего в краевой столице выпало три миллиметра осадков в виде снега.
На уборку пермских дорог вышло более 180 единиц техники и 120 дворников. В первую очередь от снега очистили центральные улицы, по которым следует общественный транспорт.
Как сообщает гидрометцентр, снег будет идти в Перми ещё несколько дней.
Напомним, в