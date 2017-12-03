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11:25 (мск), источник: АиФ Прикамье

За ночь в Перми высота снежного покрова достигла пяти сантиметров

На уборку снега вышло более 180 единиц дорожной техники.

Источник: РИА "Новости"

Высота снежного покрова достигла в Перми пяти сантиметров в ночь со 2 на 3 декабря.

Всего в краевой столице выпало три миллиметра осадков в виде снега.

На уборку пермских дорог вышло более 180 единиц техники и 120 дворников. В первую очередь от снега очистили центральные улицы, по которым следует общественный транспорт.

Как сообщает гидрометцентр, снег будет идти в Перми ещё несколько дней.

Напомним, в ГИС-центре ПГНИУ прогнозируют аномально тёплый декабрь в Пермском крае.

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