В Кишиневе запустили новый автобусный маршрут

До первого февраля 50-е автобусы будет курсировать в тестовом режиме. Стоимость проезда — обычная: три лея.

Новый маршрут организовали по просьбе жителей столицы. Они пожаловались исполняющей обязанности мэра Сильвии Раду, что в зоне «блошиного рынка» близ железнодорожного вокзала общественный транспорт не ходит.