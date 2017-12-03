В Кишиневе запустили новый автобусный маршрут
В столице появился новый автобусный маршрут — пятидесятый. Он связывает проспект Гагарина с улицей Тэбэкэрия Веке.
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В столице появился новый автобусный маршрут — пятидесятый. Он связывает проспект Гагарина с улицей Тэбэкэрия Веке.
До первого февраля 50-е автобусы будет курсировать в тестовом режиме. Стоимость проезда — обычная: три лея.
Новый маршрут организовали по просьбе жителей столицы. Они пожаловались исполняющей обязанности мэра Сильвии Раду, что в зоне «блошиного рынка» близ железнодорожного вокзала общественный транспорт не ходит.