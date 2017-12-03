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11:52 (мск), источник: БЕЛТА

Жители Земли сегодня смогут наблюдать суперлуние

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Земли сегодня смогут наблюдать суперлуние, сообщают информагентства со ссылкой на NASA.

Сегодня Луна достигнет наибольших видимых размеров за этот год. Отмечается, что она будет на 14% больше и на 30% ярче. Наблюдать суперлуние можно будет примерно с 17.20 по минскому времени и до утра 4 декабря, когда произойдет максимальное сближение Луны с Землей. В этот момент расстояние между планетой и спутником составит 357 тыс. км и окажется минимальным за год.

Наблюдать суперлуние можно будет и в следующем году — 1 и 31 января. Суперлуние 31 января совпадет по времени с полным лунным затмением.

Суперлуние — астрономическое явление, которое случается при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит из-за эллиптической орбиты, по которой Луна обращается вокруг нашей планеты. Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно.

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