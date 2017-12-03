Жители Земли сегодня смогут наблюдать суперлуние

Сегодня Луна достигнет наибольших видимых размеров за этот год. Отмечается, что она будет на 14% больше и на 30% ярче. Наблюдать суперлуние можно будет примерно с 17.20 по минскому времени и до утра 4 декабря, когда произойдет максимальное сближение Луны с Землей. В этот момент расстояние между планетой и спутником составит 357 тыс. км и окажется минимальным за год.