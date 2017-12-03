Самарскую область накроет Суперлуна
Большая луна появится в небе около восьми вечера в ночь на 4 декабря.
Большая луна появится в небе около восьми вечера в ночь на 4 декабря.
Как поясняют ученые Московского планетария, 3 декабря 2017 года в 18:49 по московскому времени Луна превратится в Суперлуну, поскольку будет проходить в фазе полнолуния фазу перигея, то есть окажется на минимальном расстоянии от Земли — 357 495 км. Для жителей нашей планеты она в этот момент будет выглядеть на треть ярче обычного и на 14% больше.
Всю ночь с 3 на 4 декабря над южным горизонтом можно наблюдать это прекрасное зрелище, если, конечно, небо будет ясным. В полночь Суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, недалеко от яркой звезды Альдебаран.
Суперлуние вместе с лунным затмением ожидает землян еще и 31 января 2018 года. Тогда в небе появится огромная красная Суперлуна.