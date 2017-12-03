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16:53 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарскую область накроет Суперлуна

Большая луна появится в небе около восьми вечера в ночь на 4 декабря.

Источник: AP 2017

Как поясняют ученые Московского планетария, 3 декабря 2017 года в 18:49 по московскому времени Луна превратится в Суперлуну, поскольку будет проходить в фазе полнолуния фазу перигея, то есть окажется на минимальном расстоянии от Земли — 357 495 км. Для жителей нашей планеты она в этот момент будет выглядеть на треть ярче обычного и на 14% больше.

Всю ночь с 3 на 4 декабря над южным горизонтом можно наблюдать это прекрасное зрелище, если, конечно, небо будет ясным. В полночь Суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, недалеко от яркой звезды Альдебаран.

Суперлуние вместе с лунным затмением ожидает землян еще и 31 января 2018 года. Тогда в небе появится огромная красная Суперлуна.

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