Самарскую область накроет Суперлуна

Как поясняют ученые Московского планетария, 3 декабря 2017 года в 18:49 по московскому времени Луна превратится в Суперлуну, поскольку будет проходить в фазе полнолуния фазу перигея, то есть окажется на минимальном расстоянии от Земли — 357 495 км. Для жителей нашей планеты она в этот момент будет выглядеть на треть ярче обычного и на 14% больше.