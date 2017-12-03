В студгородке в Ташкенте будет создан Научный центр внедрения инноваций
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В Студенческом городке Ташкента будет создан
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В Студенческом городке Ташкента будет создан
В учреждении будут налажены оказание
«Важнейшая задача — сформировать инновационное мышление у нашего народа. Где нет инноваций, там не будет развития и конкуренции. Без широкой пропаганды новшеств в этой сфере, формирования у людей умения мыслить и работать
По словам президента, выведение инновационной деятельности на уровень, соответствующий требованиям современности, должно стать главной задачей нового министерства и данного центра.
Глава государства дал поручения по проектированию центра удобным для молодежи и представителей научного сообщества, созданию всех необходимых условий с использованием инновационных достижений.
Напомним, в ноябре президент Узбекистана подписал указ о создании Министерства инновационного развития и Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей. Новое ведомство призвано обеспечить полноценное развитие сферы инновационных технологий во всех отраслях производства, управления и жизни общества.