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12:00 (мск), источник: Sputnik

В студгородке в Ташкенте будет создан Научный центр внедрения инноваций

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В Студенческом городке Ташкента будет создан Научно-практический центр внедрения инноваций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik

В учреждении будут налажены оказание научно-консультативных услуг, изучение инновационных потребностей отраслей экономики, поддержка инновационных идей молодежи, курсы дистанционного обучения. Талантливая молодежь будет знакомиться здесь с новыми разработками и технологиями, а также участвовать в стартап-проектах.

«Важнейшая задача — сформировать инновационное мышление у нашего народа. Где нет инноваций, там не будет развития и конкуренции. Без широкой пропаганды новшеств в этой сфере, формирования у людей умения мыслить и работать по-новому мы не сможем идти в ногу с нынешним стремительно меняющимся временем, научным прогрессом», — заявил Шавкат Мирзиёев.

По словам президента, выведение инновационной деятельности на уровень, соответствующий требованиям современности, должно стать главной задачей нового министерства и данного центра.

Глава государства дал поручения по проектированию центра удобным для молодежи и представителей научного сообщества, созданию всех необходимых условий с использованием инновационных достижений.

Напомним, в ноябре президент Узбекистана подписал указ о создании Министерства инновационного развития и Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей. Новое ведомство призвано обеспечить полноценное развитие сферы инновационных технологий во всех отраслях производства, управления и жизни общества.

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