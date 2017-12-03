В студгородке в Ташкенте будет создан Научный центр внедрения инноваций

Источник: Sputnik

В учреждении будут налажены оказание научно-консультативных услуг, изучение инновационных потребностей отраслей экономики, поддержка инновационных идей молодежи, курсы дистанционного обучения. Талантливая молодежь будет знакомиться здесь с новыми разработками и технологиями, а также участвовать в стартап-проектах.

«Важнейшая задача — сформировать инновационное мышление у нашего народа. Где нет инноваций, там не будет развития и конкуренции. Без широкой пропаганды новшеств в этой сфере, формирования у людей умения мыслить и работать по-новому мы не сможем идти в ногу с нынешним стремительно меняющимся временем, научным прогрессом», — заявил Шавкат Мирзиёев.

По словам президента, выведение инновационной деятельности на уровень, соответствующий требованиям современности, должно стать главной задачей нового министерства и данного центра.

Глава государства дал поручения по проектированию центра удобным для молодежи и представителей научного сообщества, созданию всех необходимых условий с использованием инновационных достижений.