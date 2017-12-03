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13:02 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Москве рядом с мусорным полигоном «Малинки» построят крупнейшее в Европе кладбище

В Троицком округе на территории Новой Москвы, на примыкающем к мусорному полигону «Малинки» участке будет построено крупнейшее в Европе кладбище. В октябре 2017 года постановлением правительства Москвы была утверждена городская адресная инвестиционная программа на 2017−2020 годы, в которой в том числе значится «московский мемориальный комплекс и современный крематорий», сообщает РБК.

Источник: AP 2017

Кладбище в программе называется «Белые березки», по имени расположенного рядом садового товарищества. На его строительство в бюджете города до 2020 года заложено 1 млрд 950,4 млн руб, из них 54 млн планируется выделить в 2017 году на проектно-изыскательские работы.

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В конце августа организация «Ритуал» подписала договор на проведение оценки «о пригодности использования земельного участка» под организацию мемориального комплекса. Заключение должно быть готово до конца декабря. Предполагаемая площадь кладбища и количество мест захоронений не называется. Источник РБК в Департаменте городского имущества заявил, что площадь мемориального комплекса составит около 580 га.

По данным «Ритуала», сейчас в Москве насчитывается 136 кладбищ и три крематория. Площадь самого большого кладбища в Европе — Хованского — составляет 197,2 га.

О планах правительства Москвы расширить мусорный полигон «Малинки» в Новой Москве стало известно в сентябре, когда проект одобрила Главгосэкпертиза. Жители Троицкого округа выступили за юридический запрет новых захоронений отходов, в октябре-ноябре состоялись пикеты и митинг в Троицке. В октябре на заседании Мосгордумы представитель департамента ЖКХ Москвы сообщил, что у правительства города нет потребности размещать в «Малинках» бытовые отходы.

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26 ноября© Ньюстюб
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