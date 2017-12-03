Пропавший водитель такси в Алматы вышел на связь

Источник: Newtimes.kz

Женщина сообщила, что ее брат вышел на связь. Выяснилось, что у него сломалась машина, когда он был за городом.

NT благодарит всех читателей, которые отозвались на просьбу Ирины о помощи и делились информацией в соцсетях.