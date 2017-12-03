Пропавший водитель такси в Алматы вышел на связь
Об этом сообщила Ирина Леонтьева, которая разыскивала своего пропавшего брата, передает ИА «NewTimes.kz».
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Об этом сообщила Ирина Леонтьева, которая разыскивала своего пропавшего брата, передает ИА «NewTimes.kz».
Женщина сообщила, что ее брат вышел на связь. Выяснилось, что у него сломалась машина, когда он был за городом.
NT благодарит всех читателей, которые отозвались на просьбу Ирины о помощи и делились информацией в соцсетях.
Напомним, водитель пропал вчера, 2 декабря. Его сестра попросила о помощи пользователей Facebook, отметив, что он никогда не пропадал без предупреждения.