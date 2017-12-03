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17:08 (мск), источник: Zakon.kz

Бендицкий скончался в больнице Минска — МИД РК

Об этом сообщили родственники журналиста.

Источник: Zakon.kz

Родственники Геннадия Бендицкого сообщили о смерти журналиста в больнице Минска, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

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Как рассказал представитель ведомства Ануар Жайнаков, родственники Бендицкого обратились в посольство Казахстана в Беларуси. Они сообщили, что казахстанский журналист скончался в 9 городской клинической больнице Минска 3 декабря около 6.30 утра по местному времени в результате продолжительной болезни.

«В эти минуты консул посольства оказывает полное содействие семье журналиста, в том числе по оформлению необходимых документов и прочих процедур. В Минске находится супруга и ещё один родственник казахстанского журналиста. Со своей стороны мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким Геннадия Бендицкого», — подчеркнул Жайнаков.

Напомним, 3 декабря стало известно, что казахстанский журналист Геннадий Бендицкий скончался в возрасте 47 лет. Коллеги журналиста сообщили, что он ждал операцию.

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