Бендицкий скончался в больнице Минска — МИД РК

Источник: Zakon.kz

Родственники Геннадия Бендицкого сообщили о смерти журналиста в больнице Минска, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

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Как рассказал представитель ведомства Ануар Жайнаков, родственники Бендицкого обратились в посольство Казахстана в Беларуси. Они сообщили, что казахстанский журналист скончался в 9 городской клинической больнице Минска 3 декабря около 6.30 утра по местному времени в результате продолжительной болезни.

«В эти минуты консул посольства оказывает полное содействие семье журналиста, в том числе по оформлению необходимых документов и прочих процедур. В Минске находится супруга и ещё один родственник казахстанского журналиста. Со своей стороны мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким Геннадия Бендицкого», — подчеркнул Жайнаков.