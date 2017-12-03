Бендицкий скончался в больнице Минска — МИД РК
Об этом сообщили родственники журналиста.
Об этом сообщили родственники журналиста.
Родственники Геннадия Бендицкого сообщили о смерти журналиста в больнице Минска, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
Как рассказал представитель ведомства Ануар Жайнаков, родственники Бендицкого обратились в посольство Казахстана в Беларуси. Они сообщили, что казахстанский журналист скончался в 9 городской клинической больнице Минска 3 декабря около 6.30 утра по местному времени в результате продолжительной болезни.
«В эти минуты консул посольства оказывает полное содействие семье журналиста, в том числе по оформлению необходимых документов и прочих процедур. В Минске находится супруга и ещё один родственник казахстанского журналиста. Со своей стороны мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким Геннадия Бендицкого», — подчеркнул Жайнаков.
Напомним, 3 декабря стало известно, что казахстанский журналист Геннадий Бендицкий скончался в возрасте 47 лет. Коллеги журналиста сообщили, что он ждал операцию.