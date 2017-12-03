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13:42 (мск), источник: Моя Планета

Ученые объяснили рассеянность подростков во время учебы

Можно бесконечно объяснять ученику, что предстоящие экзамены для него очень важны, но это не помешает ему отнестись к подготовке несерьезно. Возможно, такое поведение связано со специфической работой мозга подростков.

Источник: Reuters

Взрослые люди, как правило, ловко определяют, когда игра стоит свеч и когда нужно приложить к делу максимум усилий и концентрации. Исследования показали, что в перспективе потенциальной выгоды или потери взрослые люди лучше выполняют поставленные задачи.

У подростков все совсем иначе, и в Гарвардском университете выяснили, почему.

Команда специалистов попросила подростков от 13 до 20 лет сыграть в игру, пока активность их мозг сканировал аппарат МРТ. На разных уровнях участникам предоставлялась возможность выиграть 20 центов за правильный ответ, а за неправильный потерять 10 центов. Чем выше был уровень, тем больше вознаграждение и значительнее ущерб в случае поражения.

Выяснилось, что добровольцы постарше справлялись с уровнями, где были высокие ставки, а те, что помладше, вообще предпочитали не менять стратегию вне зависимости от вознаграждения и ущерба.

«Интересно, что способность корректировать производительность по ставкам в игре проявлялась постепенно», — заметили ученые.

После изучения результатов МРТ вскрылся еще один нюанс: способность добровольцев улучшать работу была связана с тем, как развивался их мозг. Особенно важной для этого была сеть, которая связывает нейроны коры больших полушарий и полосатого тела. Она отвечает за соотношение цели и поведения, а также мотивацию и продолжает развиваться у человека вплоть до 25 лет. У более молодых участников эксперимента эта связь, соответственно, была менее развита.

Результаты исследования также объясняют, почему некоторые подростки склонны к рискованному поведению — они просто не в состоянии адекватно оценивать ситуацию.

Специалисты в связи с этим предлагают некоторые рекомендации для работы с учащимися. «Оценивать успех учебы в школе одним выпускным экзаменом — не самая лучшая идея», — прокомментировал результаты эксперимента журналу New Scientist сотрудник парижской Высшей нормальной школы Стефано Палминтери. По его словам, намного лучше было бы устраивать небольшие тесты на протяжении всего учебного года.

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