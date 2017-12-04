Автомобильное движение транспорта на проспекте Молодежном частично восстановлено

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В субботу, 2 декабря 2017 года, проспект Молодежный в Автозаводском районе наконец-то открылся после реконструкции. Правда, не весь, а лишь его часть. Об этом «Комсомольской правде» — Нижний Новгород рассказали местные жители.

— Проехала сегодня от улицы Краснодонцев до Петряевки — не нарадуюсь, дорога отличная, — рассказала нижегородка Анастасия Сидорова. — Но вот вдоль Парка культуры по-прежнему не проехать, там все еще ведутся работы. И дорога на Стригино все еще закрыта. Так что толку от обновленного проспекта пока немного. Будем ждать дальше.