Автомобильное движение транспорта на проспекте Молодежном частично восстановлено
Общественный транспорт пока продолжает использовать объездные пути.
Общественный транспорт пока продолжает использовать объездные пути.
В субботу, 2 декабря 2017 года, проспект Молодежный в Автозаводском районе
— Проехала сегодня от улицы Краснодонцев до Петряевки — не нарадуюсь, дорога отличная, — рассказала нижегородка Анастасия Сидорова. — Но вот вдоль Парка культуры
Пока движение на обновленном проспекте открыто только для автомобилей. Общественный транспорт пока будет продолжать ходить по измененным маршрутам. Когда именно проспект будет открыт полностью, и когда общественный транспорт вернется на свои маршруты, пока не уточняется.