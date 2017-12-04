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09:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Автомобильное движение транспорта на проспекте Молодежном частично восстановлено

Общественный транспорт пока продолжает использовать объездные пути.

Источник: Reuters

В субботу, 2 декабря 2017 года, проспект Молодежный в Автозаводском районе наконец-то открылся после реконструкции. Правда, не весь, а лишь его часть. Об этом «Комсомольской правде» — Нижний Новгород рассказали местные жители.

— Проехала сегодня от улицы Краснодонцев до Петряевки — не нарадуюсь, дорога отличная, — рассказала нижегородка Анастасия Сидорова. — Но вот вдоль Парка культуры по-прежнему не проехать, там все еще ведутся работы. И дорога на Стригино все еще закрыта. Так что толку от обновленного проспекта пока немного. Будем ждать дальше.

Пока движение на обновленном проспекте открыто только для автомобилей. Общественный транспорт пока будет продолжать ходить по измененным маршрутам. Когда именно проспект будет открыт полностью, и когда общественный транспорт вернется на свои маршруты, пока не уточняется.

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