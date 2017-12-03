Составлен рейтинг стран с самой дешёвой ипотекой

Аналитики выяснили, в какой стране можно наиболее выгодно приобрести в ипотеку жильё. В некоторых государствах заёмщики почти не ощущают выплаты процентов по такому кредиту, сообщает life.ru.

Самые выгодные условия по ипотеке оказались в Японии. Там процентная ставка в среднем составляет всего 1,2% годовых. И всё же жильё в этой стране стоит очень дорого. В Токио, например, стоимость одного квадратного метра составляет 7−8 тысяч долларов.

На втором месте рейтинга Швейцария. Там в среднем процентная ставка составляет 1,4%.

Следом идёт Финляндия. Покупатель может рассчитывать на кредит под 1,5%. Далее Швеция — 1,87%, а замыкает пятёрку Словения (1,92%).

В России средняя ставка по ипотеке составляет 9−10%. В Казахстане по программе «Нурлы жер» через «Жилстройсбербанк» ставка по кредиту начинается от 5% с первоначальным взносом — 30% от стоимости жилья.