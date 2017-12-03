Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
Пропавших детей будут искать с помощью системы смс-оповещения
В РФ ответили Киеву на его способ остановить стройку моста в Крым
ЕС снял некоторые санкции с России
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Опубликовано фото самоходной гаубицы «Коалиция» на колесном шасси
В ДНР поведали о целях задержанных диверсантов ВСУ
Наталья Водянова в кокошнике появилась на публике
Крис Пратт и Анна Фэрис подали заявление на развод
От «Красухи» авиация противника теряется в пространстве — СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
16:50 (мск), источник: Informburo.kz

Составлен рейтинг стран с самой дешёвой ипотекой

В Японии ставки по жилищным кредитам начинаются на уровне 1,2% годовых.

Аналитики выяснили, в какой стране можно наиболее выгодно приобрести в ипотеку жильё. В некоторых государствах заёмщики почти не ощущают выплаты процентов по такому кредиту, сообщает life.ru.

Самые выгодные условия по ипотеке оказались в Японии. Там процентная ставка в среднем составляет всего 1,2% годовых. И всё же жильё в этой стране стоит очень дорого. В Токио, например, стоимость одного квадратного метра составляет 7−8 тысяч долларов.

На втором месте рейтинга Швейцария. Там в среднем процентная ставка составляет 1,4%.

Следом идёт Финляндия. Покупатель может рассчитывать на кредит под 1,5%. Далее Швеция — 1,87%, а замыкает пятёрку Словения (1,92%).

В России средняя ставка по ипотеке составляет 9−10%. В Казахстане по программе «Нурлы жер» через «Жилстройсбербанк» ставка по кредиту начинается от 5% с первоначальным взносом — 30% от стоимости жилья.

В банках второго уровня в среднем ставка равна 13−15%. К примеру, в казахстанской «дочке» АО «Сбербанк России» — это 12−13%, в АО «Банк ЦентрКредит» и АО «ForteBank» — 14−15%.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
Власти КНДР назвали США «ядерным демоном»
Премьер Израиля прокомментировал ракетный удар по Сирии
СМИ узнали о состоянии Табакова
Генерал США обвинил Россию в создании оружия против спутников
Осужденный российский летчик Ярошенко прооперирован в США
Шарапова станет актрисой
Ученые описали главную ошибку врачей при диагностике диабета
Спорт
Родченков: Пусть россияне выступают под нейтральным флагом Скандальный осведомитель WADA Григорий Родченков рассказал об участии президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова в допинговых махинациях
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь