Составлен рейтинг стран с самой дешёвой ипотекой
В Японии ставки по жилищным кредитам начинаются на уровне 1,2% годовых.
В Японии ставки по жилищным кредитам начинаются на уровне 1,2% годовых.
Аналитики выяснили, в какой стране можно наиболее выгодно приобрести в ипотеку жильё. В некоторых государствах заёмщики почти не ощущают выплаты процентов по такому кредиту, сообщает life.ru.
На втором месте рейтинга Швейцария. Там в среднем процентная ставка составляет 1,4%.
Следом идёт Финляндия. Покупатель может рассчитывать на кредит под 1,5%. Далее Швеция — 1,87%, а замыкает пятёрку Словения (1,92%).
В России средняя ставка по ипотеке составляет 9−10%. В Казахстане по программе «Нурлы жер» через «Жилстройсбербанк» ставка по кредиту начинается от 5% с первоначальным взносом — 30% от стоимости жилья.
В банках второго уровня в среднем ставка равна 13−15%. К примеру, в казахстанской «дочке» АО «Сбербанк России» — это 12−13%, в АО «Банк ЦентрКредит» и АО «ForteBank» — 14−15%.