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14:21 (мск), источник: РИА Новости

Москву в понедельник ожидает сильный снегопад

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Сильный снегопад пройдет в Москве в понедельник, 4 декабря, сообщила РИА Новости специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в воскресенье.

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Источник: Агентство «Москва»

По ее словам, на столичный регион движется циклон с Балканского полуострова.

«Мы завтра окажемся с его холодной стороны, ожидается снег, местами сильный, действительно большое количество осадков ожидается в твердой фазе в понедельник», — сказала она.

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