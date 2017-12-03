Москву в понедельник ожидает сильный снегопад
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Сильный снегопад пройдет в Москве в понедельник, 4 декабря, сообщила РИА Новости специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в воскресенье.
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Сильный снегопад пройдет в Москве в понедельник, 4 декабря, сообщила РИА Новости специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в воскресенье.
По ее словам, на столичный регион движется циклон с Балканского полуострова.
«Мы завтра окажемся с его холодной стороны, ожидается снег, местами сильный, действительно большое количество осадков ожидается в твердой фазе в понедельник», — сказала она.