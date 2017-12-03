Женщина насмерть разбилась на снегоходе в Кемеровском районе
По предварительным данным, водитель не справилась с управлением.
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По предварительным данным, водитель не справилась с управлением.
В Кемеровском районе женщина погибла, разбившись на снегоходе, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Инцидент произошел в субботу, 2 декабря, в поселке Ясногорский. Женщина ехала на снегоходе Arctic Cat. В районе дома № 7 по улице Луговая она не справилась с управлением и наехала на бордюр.
Снегоход перевернулся, водитель получила несовместимые с жизнью травмы.