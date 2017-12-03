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13:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Женщина насмерть разбилась на снегоходе в Кемеровском районе

По предварительным данным, водитель не справилась с управлением.

В Кемеровском районе женщина погибла, разбившись на снегоходе, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел в субботу, 2 декабря, в поселке Ясногорский. Женщина ехала на снегоходе Arctic Cat. В районе дома № 7 по улице Луговая она не справилась с управлением и наехала на бордюр.

Снегоход перевернулся, водитель получила несовместимые с жизнью травмы.

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