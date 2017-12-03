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14:29 (мск), источник: Podrobno.uz

Мы помним: в Ташкенте отдали долг памяти неизвестному солдату

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте 3 декабря Российский центр науки и культуры (РЦНК) провел памятную акцию, приуроченную к Дню неизвестного солдата.

Источник: Podrobno.uz

Акция прошла на Волгоградском мемориальном комплексе у Вечного огня, к которому были возложены цветы. Торжественная акция, призванная увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших в боевых действиях воинов, чье имя осталось неизвестным, объединила граждан России и Узбекистана. Обе страны внесли свой неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войны и плодотворно продолжают сотрудничать в деле обеспечения безопасности в мире и регионе и в настоящее время.

«Участие молодежи в таких патриотических акциях крайне важно. К счастью, она не испытала ужасов войны и не может знать, какие беды несут с собой военные конфликты. И только изучая историю, познавая опыт предыдущих поколений в борьбе за право жить под мирным небом, осознавая сколь велика жертва, принесенная нашими дедами и отцами, чтобы обеспечить лучшее будущее своим детям, внукам и правнукам, позволит молодым людям встать на защиту своей семьи, своих традиций, своей Родины. И слова “Никто не забыт, ничто не забыто” стали символом этого памятного дня», — заявил руководитель РЦНК в Ташкенте Виктор Шулика.

Отметим, что в церемонии возложения приняли участие руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан, советник Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан, доктор исторических наук, профессор Виктор Шулика, Председатель Объединения воинов-ветеранов (интернационалистов) Узбекистана «Veteran» Талъат Мурадов, Аппарат военного атташе при Посольстве Российской Федерации в Республике Узбекистан, представители воинов-интернационалистов и Ташкентского объединения воинов-ветеранов, участники боевых действий, сотрудники Волгоградского мемориального комплекса, учащиеся школ, лицеев, колледжей Ташкента — слушатели курсов при РЦНК в Ташкенте, российские соотечественники, журналисты.

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