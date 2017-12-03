Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Повышенная чувствительность к звукам разрушила жизнь школьницы
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Крис Пратт и Анна Фэрис подали заявление на развод
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Опубликовано фото самоходной гаубицы «Коалиция» на колесном шасси
В ДНР поведали о целях задержанных диверсантов ВСУ
Ксения Собчак и Алсу пришли в роскошных платьях на концерт в Моск
Матильда Шнурова проводит время в Париже
От «Красухи» авиация противника теряется в пространстве — СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8Поклонение Ким Чен Ыну
16:08 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башгидромете рассказали о погоде на ближайшие три дня

4 декабря погода в центральной части России резко испортится.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 87% 765 мм рт. ст. 0 м/с

Сегодня на территории республики Башгидромет прогнозирует местами небольшой мокрый снег, днем по северу республики до умеренного. Температура воздуха днем составит 0,-5°.

4 декабря в республике также ожидается небольшой мокрый снег, по северу до умеренного, местами налипание мокрого снега на провода и деревья, слабый гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2,-7°, при прояснениях до -10,-15°, днем 0,-5°.

5 декабря сохранится вероятность выпадения осадков в виде небольшого мокрого снега. Ветер южный, юго-восточный умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -2,-7°, при прояснениях до -12°, днем 0,-5°.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Израиль требует объяснений по поводу голых игр в бывшей газовой печи
"Пьяный батя" набирает популярность в Сети. Видео
Власти КНДР назвали США «ядерным демоном»
Премьер Израиля прокомментировал ракетный удар по Сирии
СМИ узнали о состоянии Табакова
Генерал США обвинил Россию в создании оружия против спутников
Осужденный российский летчик Ярошенко прооперирован в США
WADA подтвердило подлинность переданных информатором данных
Ученые описали главную ошибку врачей при диагностике диабета
Спорт
Родченков: Пусть россияне выступают под нейтральным флагом Скандальный осведомитель WADA Григорий Родченков рассказал об участии президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова в допинговых махинациях
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь