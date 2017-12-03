В Башгидромете рассказали о погоде на ближайшие три дня

Сегодня на территории республики Башгидромет прогнозирует местами небольшой мокрый снег, днем по северу республики до умеренного. Температура воздуха днем составит 0,-5°.

4 декабря в республике также ожидается небольшой мокрый снег, по северу до умеренного, местами налипание мокрого снега на провода и деревья, слабый гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2,-7°, при прояснениях до -10,-15°, днем 0,-5°.