В Молдове было представлено новое туристическое приложение «Moldova Wine Route»
«Moldova Wine Route» — так называется новое бесплатное приложение для Андройдов и iOS. Оно предназначено для туристов и всех желающих лучше узнать молдавские вина.
«Moldova Wine Route» — так называется новое бесплатное приложение для Андройдов и iOS. Оно предназначено для туристов и всех желающих лучше узнать молдавские вина.
Приложение содержит информацию о 12 самых посещаемых винодельнях и 10 марках вина, рекомендованных сомелье.
«Указано, что у них есть ресторан, проводятся экскурсии и дегустации. Точный маршрут можно найти по GPS-навигатору», — сказал президент Ассоциации сомелье Михай Друцэ.
Приложение доступно румынском, русском и английском языках. Но вскоре появятся немецкая, китайская и японская версии.
«Посетив винодельческие заводы, туристы могут оставить отзывы, которые пригодятся другим пользователям при выборе маршрута», — отметила директор Центра винного туризма вероника Томеску.
«Moldova Wine Route» уже набирает популярность среди иностранных туристов.
«Хотим посетить винзаводы, расположенные недалеко от Кишинева. Конечно, хотим продегустировать вина. Если смартфон подключен к интернету, это приложение очень полезно».
«Оно содержит краткую информацию о лучших винах и о том, где их можно найти».
«Молдавские вина отличаются от французских. Это стало неожиданным открытием для нас».
Автор приложения — Агентство по туризму. Финансовую помощь ему оказало правительство Германии. Виноделы
«Этим приложением воспользуются тысячи иностранных и отечественных туристов. Нам это принесет только выгоду».
В будущем году в нашей стране соберутся более 250 экспертов и любителей вина из 70 стран мира.
«Молдова заняла пятое место среди самых быстро развивающихся туристических направлений. Мы ожидаем множество иностранных гостей», — сказал директор Агентства по туризму Станислав Русу.
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