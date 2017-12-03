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17:52 (мск), источник: Publika.md

В Молдове было представлено новое туристическое приложение «Moldova Wine Route»

«Moldova Wine Route» — так называется новое бесплатное приложение для Андройдов и iOS. Оно предназначено для туристов и всех желающих лучше узнать молдавские вина.

Источник: Publika.md

Приложение содержит информацию о 12 самых посещаемых винодельнях и 10 марках вина, рекомендованных сомелье.

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«Указано, что у них есть ресторан, проводятся экскурсии и дегустации. Точный маршрут можно найти по GPS-навигатору», — сказал президент Ассоциации сомелье Михай Друцэ.

Приложение доступно румынском, русском и английском языках. Но вскоре появятся немецкая, китайская и японская версии.

«Посетив винодельческие заводы, туристы могут оставить отзывы, которые пригодятся другим пользователям при выборе маршрута», — отметила директор Центра винного туризма вероника Томеску.

«Moldova Wine Route» уже набирает популярность среди иностранных туристов.

«Хотим посетить винзаводы, расположенные недалеко от Кишинева. Конечно, хотим продегустировать вина. Если смартфон подключен к интернету, это приложение очень полезно».

«Оно содержит краткую информацию о лучших винах и о том, где их можно найти».

«Молдавские вина отличаются от французских. Это стало неожиданным открытием для нас».

Автор приложения — Агентство по туризму. Финансовую помощь ему оказало правительство Германии. Виноделы интернет-новинку встретили одобрительно.

«Этим приложением воспользуются тысячи иностранных и отечественных туристов. Нам это принесет только выгоду».

В будущем году в нашей стране соберутся более 250 экспертов и любителей вина из 70 стран мира.

«Молдова заняла пятое место среди самых быстро развивающихся туристических направлений. Мы ожидаем множество иностранных гостей», — сказал директор Агентства по туризму Станислав Русу.

В январе-сентябре нынешнего года нашу страну посетили 269 тысяч туристов — на 10 процентов больше, чем в 2016-ом.

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