В Молдове было представлено новое туристическое приложение «Moldova Wine Route»

«Указано, что у них есть ресторан, проводятся экскурсии и дегустации. Точный маршрут можно найти по GPS-навигатору», — сказал президент Ассоциации сомелье Михай Друцэ.



Приложение доступно румынском, русском и английском языках. Но вскоре появятся немецкая, китайская и японская версии.



«Посетив винодельческие заводы, туристы могут оставить отзывы, которые пригодятся другим пользователям при выборе маршрута», — отметила директор Центра винного туризма вероника Томеску.



«Moldova Wine Route» уже набирает популярность среди иностранных туристов.



«Хотим посетить винзаводы, расположенные недалеко от Кишинева. Конечно, хотим продегустировать вина. Если смартфон подключен к интернету, это приложение очень полезно».



«Оно содержит краткую информацию о лучших винах и о том, где их можно найти».



«Молдавские вина отличаются от французских. Это стало неожиданным открытием для нас».



Автор приложения — Агентство по туризму. Финансовую помощь ему оказало правительство Германии. Виноделы интернет-новинку встретили одобрительно.



«Этим приложением воспользуются тысячи иностранных и отечественных туристов. Нам это принесет только выгоду».



В будущем году в нашей стране соберутся более 250 экспертов и любителей вина из 70 стран мира.



«Молдова заняла пятое место среди самых быстро развивающихся туристических направлений. Мы ожидаем множество иностранных гостей», — сказал директор Агентства по туризму Станислав Русу.



В январе-сентябре нынешнего года нашу страну посетили 269 тысяч туристов — на 10 процентов больше, чем в 2016-ом.