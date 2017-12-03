Штормовое предупреждение объявили в ЗКО из-за метели

По данным синоптиков, 4 декабря днем, 5—6 декабря 2017 года сутки в Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление юго-восточного, южного ветра 15−20 метров в секунду, 5—6 декабря местами снег, метель, порывы ветра 23 метров в секунду.
В Уральске 4 декабря днем, 5—6 декабря 2017 года сутки ожидается усиление юго-восточного, южного ветра 18 метров в секунду, 5—6 декабря снег, метель, порывы ветра 15−20 метров в секунду.
Отметим, согласно прогнозу «Казгидромета» на 3—4 декабря, не смотря на наступающую календарную зиму, зимняя погода запаздывает.
«В выходные и праздничные дни в большинстве областей Казахстана в отдельных районах ожидается небольшой снег, но температура воздуха по-прежнему выше климатической нормы на 3−5 градусов. На юге республики под влиянием высотного циклона осадки будут умеренными и температура ниже обычной на 1−2 градуса. В ночные и утренние часы на большей части территории республики сохранятся туманы с видимостью менее 5 метров, на юге гололед», — сообщалось ранее.