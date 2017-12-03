Штормовое предупреждение объявили в ЗКО из-за метели

«В выходные и праздничные дни в большинстве областей Казахстана в отдельных районах ожидается небольшой снег, но температура воздуха по-прежнему выше климатической нормы на 3−5 градусов. На юге республики под влиянием высотного циклона осадки будут умеренными и температура ниже обычной на 1−2 градуса. В ночные и утренние часы на большей части территории республики сохранятся туманы с видимостью менее 5 метров, на юге гололед», — сообщалось ранее.