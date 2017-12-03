Пропавшая в Анапе девятилетняя девочка найдена живой
В мэрии города состояние ребенка назвали удовлетворительным.
В мэрии города состояние ребенка назвали удовлетворительным.
КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Поисковая группа обнаружила пропавшую в Анапе девятилетнюю школьницу. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в мэрии Анапы.
В субботу девочка ушла из дома в художественную школу и после занятий не вернулась. Поисками занимались сотрудники полиции, администрации города и волонтеры. В мэрии Анапы работал оперативный штаб по координации поисковых работ.
«Девочка обнаружен живой в поселке Супсех Анапского района», — сказала представить мэрии, добавив, что ее состояние удовлетворительное. По словам ребенка, противоправных действий против нее не совершалось.