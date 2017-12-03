Пропавшая в Анапе девятилетняя девочка найдена живой

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Поисковая группа обнаружила пропавшую в Анапе девятилетнюю школьницу. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в мэрии Анапы.

В субботу девочка ушла из дома в художественную школу и после занятий не вернулась. Поисками занимались сотрудники полиции, администрации города и волонтеры. В мэрии Анапы работал оперативный штаб по координации поисковых работ.