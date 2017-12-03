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16:06 (мск), источник: "Российская газета"

Мединский открыл новый зал в новосибирском театре оперы и балета

В Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) после проведенной в рекордные сроки реконструкции открыли концертный зал. Министр культуры РФ Владимир Мединский оказался в числе первых его посетителей.

Источник: "Российская газета"

Отремонтированному менее чем за два года малому залу присвоили имя выдающегося дирижера, народного артиста СССР Исидора Зака — первого главного дирижера Новосибирского театра оперы и балета, преподавателя Новосибирской консерватории имени М. И. Глинки.

Как отметил Владимир Мединский, новый концертный зал должен стать местом популяризации музыки. Он обратился к врио губернатора области Андрею Травникову с просьбой проработать вопрос организации образовательных программ в малом зале, возможности которого после реконструкции значительно расширились.

— Я бы очень хотел, чтобы этот зал был так же переполнен, как и главный. Чтобы здесь проходило как можно больше разножанровых мероприятий, чтобы сюда приходили новые люди, — подчеркнул министр на открытии.

Он напомнил зрителям, что проект Новосибирского театра, получивший в 1937 году Гран-при Всемирной выставки в Париже, включал идеи мультижанрового пространства. Вместе с тем, глава федерального ведомства считает, что нельзя забывать то, чем гордится страна, а это лучшие образцы классического музыкального искусства.

— Столица Сибири демонстрирует хороший музыкальный вкус. Нас радует то, что один из крупнейших федеральных театров страны востребован публикой. За последние два года театр показывает рост продаж билетов, резкое увеличение посещаемости, почти в два раза выросли внебюджетные доходы. И это прежде всего результат удивительного таланта наших творцов, музыкантов, артистов и культуры наших зрителей, — сказал Мединский.

Он добавил, что министерство ставит амбициозную и непростую задачу перед «нашими театрами» — надо стремиться на каждый бюджетный рубль зарабатывать рубль собственных доходов.

Свою эффективность менеджмент и коллектив театра должны показывать ростом продаж билетов.

Собственно, это и будет определяющим критерием в работе исполняющей обязанности генерального директора НОВАТ Снежаны Любарь, назначенной на эту должность несколько месяцев назад. Министр внес ясность в вопросе кадровых перестановок, произошедших в руководстве театра.

— Испытательный срок Снежане Любарь отведен до окончания театрального сезона — июня 2018 года. Не исключено, что он может быть пролонгирован. Мы ответственно относимся к подбору кадров. Это общая практика в рамках министерства культуры страны. Владимир Кехман (возглавлял театр с марта 2015 года — Прим. «РГ»), покинувший пост гендиректора по собственному желанию, остается в театре художественным руководителем. Он творческий человек, — прокомментировал Владимир Мединский.

Первой постановкой, исполненной на обновленной сцене, стала премьера оперы Джоаккино Россини «Stabat Mater» с участием симфонического оркестра и хора Новосибирского театра, а также звезд мировой оперы — Вероники Джиоевой, Юлии Маточкиной (Мариинский театр), Лоуренса Браунли (США) и Рене Папе (Германия). Дирижировал оркестром маэстро Дмитрий Корчак.

— Летом на фестивале Россини, услышав «Stabat Mater», Владимир Кехман решил, что по своей глубине и духовной мощи это именно то грандиозное произведение, с которого нужно начинать новую страницу истории зала имени Исидора Зака, — поделился Дмитрий Корчак.

Уже на премьере зрители удивлялись, как удалось собрать такой состав исполнителей, чей график расписан на годы вперед.

Справка «РГ».

Малый зал Новосибирского театра оперы и балета был открыт осенью 1956 года концертом пианиста Эмиля Гилельса. Здесь также выступали такие звезды мировой величины, как Святослав Рихтер, Леонид Коган, Николай Петров и многие другие.

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