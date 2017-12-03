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22:33 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

«Партизанская деревня» скоро появится в Кронштадте

Новый военно-исторический комплекс заработает в июле 2018 года.

Источник: Аргументы и факты

На территории города Кронштадт началось строительство военно-исторического комплекса «Партизанская деревня», сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Комплекс возводят военнослужащие из разных частей округа.

«Партизанская деревня» будет представлять собой собирательный образ всех партизанских поселений времен Великой Отечественной войны.

Объект будет состоять из штабной землянки, землянки для личного состава, наблюдательного пункта, сторожевой вышки, столовой, медицинской землянки и складов оружия.

Комплекс будет построен и начнет принимать посетителей в конце июля 2018 года.

«Деревня» появится на заброшенной территории мортирной береговой батареи «Демидов».

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