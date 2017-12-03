«Партизанская деревня» скоро появится в Кронштадте
Новый
Новый
На территории города Кронштадт началось строительство
Комплекс возводят военнослужащие из разных частей округа.
«Партизанская деревня» будет представлять собой собирательный образ всех партизанских поселений времен Великой Отечественной войны.
Объект будет состоять из штабной землянки, землянки для личного состава, наблюдательного пункта, сторожевой вышки, столовой, медицинской землянки и складов оружия.
Комплекс будет построен и начнет принимать посетителей в конце июля 2018 года.
«Деревня» появится на заброшенной территории мортирной береговой батареи «Демидов».