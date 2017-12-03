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17:11 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанский боксер выиграл седьмой бой подряд за 22 дня в Мексике

Казахстанский боксер второго полулегкого веса Муса Турсынгалиев одержал седьмую победу, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана, передают Vesti.kz.

Источник: Tengrinews

Турсынгалиев провел седьмой поединок за 22 дня в рамках боксерского вечера в мексиканском городе Канкуне, нокаутировав мексиканца А. Хесуса (10−2) уже на второй минуте первого раунда.

На профи-ринге 23-летний уроженец Экибастуза дебютировал 10 ноября, после чего провел еще шесть боев. Все поединки состоялись в Мексике, а соперниками были местные боксеры. При этом в зачет BoxRec вошел пока лишь один бой Турсынгалиева.

Ранее эту ситуацию прокомментировал его менеджер Генри Ривалта, а вице-президент Федерации профи-бокса РК Виктор Демьяненко объяснил, какие критерии необходимы, чтобы поединок учитывался на BoxRec.

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