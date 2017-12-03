Казахстанский боксер выиграл седьмой бой подряд за 22 дня в Мексике

Турсынгалиев провел седьмой поединок за 22 дня в рамках боксерского вечера в мексиканском городе Канкуне, нокаутировав мексиканца А. Хесуса (10−2) уже на второй минуте первого раунда.

На профи-ринге 23-летний уроженец Экибастуза дебютировал 10 ноября, после чего провел еще шесть боев. Все поединки состоялись в Мексике, а соперниками были местные боксеры. При этом в зачет BoxRec вошел пока лишь один бой Турсынгалиева.