Казахстанский боксер выиграл седьмой бой подряд за 22 дня в Мексике
Казахстанский боксер второго полулегкого веса Муса Турсынгалиев одержал седьмую победу, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана, передают Vesti.kz.
Казахстанский боксер второго полулегкого веса Муса Турсынгалиев одержал седьмую победу, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана, передают Vesti.kz.
Турсынгалиев провел седьмой поединок за 22 дня в рамках боксерского вечера в мексиканском городе Канкуне, нокаутировав мексиканца А. Хесуса (10−2) уже на второй минуте первого раунда.
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Ранее эту ситуацию прокомментировал его менеджер Генри Ривалта, а