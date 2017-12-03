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19:04 (мск), источник: РИАЦ

В начале недели в регионе ожидается снег с дождем

Синоптики прогнозируют в регионе в ближайшие несколько дней небольшие осадки в виде снега с дождем, а также гололед.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 87% 766 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИАЦ

В понедельник по области ожидается дождь, ночью и утром местами туман, гололедно-изморозевые явления. Ветер — юго-восточный, порывистый. Температура воздуха ночью составит +4…-1ºС, местами при прояснении до -5ºС, днем +3…+8ºС.

В Волгограде утром и днем пройдет небольшой дождь. Столбик термометра покажет ночью около 0ºС; днем +4…+6ºС.

Во вторник, 5 декабря, снова будут идти дожди, днем по северу области переходящие в снег. Ночью местами — туман. Температура воздуха ночью 0…+5ºС; днем +2…+7ºС. В Волгограде весь день будет идти дождь, ночью прогнозируется +2…+4ºС; днем +3…+5ºС.

В среду, 6 декабря, будет идти снег. Он начнется ночью и продолжится днем, при этом осадки будут сопровождаться порывистым ветром. Ночная температура составит +2…-3ºС, местами до -6º, днем −2…+3ºС.

В Волгограде в среду ночью и утром ожидается небольшой снег, днем — без осадков. Ветер — северо-западный, северный 6−11м/с. Температура воздуха ночью будет держаться в районе -2ºС; днем около 0ºС.

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