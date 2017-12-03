Осужденный российский летчик Ярошенко прооперирован в США

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, операцию провели днем 30 ноября в связи с осложнениями после побоев, которые он получил во время задержания в 2010 году в Либерии.

«После операции он уже звонил. Самочувствие нормальное, все в порядке», — сказала жена летчика. Она добавила, что в настоящее время Ярошенко помещен обратно в тюрьму.

Ярошенко был задержан в 2010 году по запросу властей США в Либерии. В 2011 году его приговорили к 20 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В МИД назвали это решение политизированным. Он отбывает срок в американской тюрьме. Он был обвинен в сговоре с целью ввоза в США партии наркотиков. По данным следствия, Ярошенко прибыл в Либерию и договорился перевезти из Венесуэлы в США через Африку несколько тонн кокаина за $4,5 млн.

Об ухудшении здоровья Ярошенко стало известно в феврале 2014 года. Российский МИД настаивал, чтобы ему была оказана медпомощь, в том числе выездное обследование российскими специалистами. В январе 2016 года адвокат Ярошенко, Алексей Тарасов, заявил, что его подопечный был внепланово прооперирован. После этой операции он не мог ходить и испытывал болевой шок. После этого уполномоченный МИД России по правам человека Константин Долгов заявил, что ​Москва серьезно обеспокоена сообщениями о состоянии здоровья россиянина. Гнконсульство России в США пытается прояснить ситуацию с американскими властями. Посетившие его позже представители генконсульства России в Нью-Йорке заявили, что он идет на поправку.