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15:42 (мск), источник: РБК

Осужденный российский летчик Ярошенко прооперирован в США

Осужденному в США за контрабанду наркотиков российскому летчику Константину Ярошенко сделали операцию в госпитале в штате Нью-Джерси. Об этом сообщила РБК его супруга Виктория Ярошенко. Операция была проведена при содействии посольства России в Соединенных Штатах.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, операцию провели днем 30 ноября в связи с осложнениями после побоев, которые он получил во время задержания в 2010 году в Либерии.

«После операции он уже звонил. Самочувствие нормальное, все в порядке», — сказала жена летчика. Она добавила, что в настоящее время Ярошенко помещен обратно в тюрьму.

Ярошенко был задержан в 2010 году по запросу властей США в Либерии. В 2011 году его приговорили к 20 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В МИД назвали это решение политизированным. Он отбывает срок в американской тюрьме. Он был обвинен в сговоре с целью ввоза в США партии наркотиков. По данным следствия, Ярошенко прибыл в Либерию и договорился перевезти из Венесуэлы в США через Африку несколько тонн кокаина за $4,5 млн.

Об ухудшении здоровья Ярошенко стало известно в феврале 2014 года. Российский МИД настаивал, чтобы ему была оказана медпомощь, в том числе выездное обследование российскими специалистами. В январе 2016 года адвокат Ярошенко, Алексей Тарасов, заявил, что его подопечный был внепланово прооперирован. После этой операции он не мог ходить и испытывал болевой шок. После этого уполномоченный МИД России по правам человека Константин Долгов заявил, что ​Москва серьезно обеспокоена сообщениями о состоянии здоровья россиянина. Гнконсульство России в США пытается прояснить ситуацию с американскими властями. Посетившие его позже представители генконсульства России в Нью-Йорке заявили, что он идет на поправку.

Летом 2017 года летчик написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил обсудить его экстрадицию на встрече с американским лидером Дональдом Трампом. В Кремле подтвердили получение письма, но не пообещали, что дела летчика будут обсуждаться лидерами двух стран.

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