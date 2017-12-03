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16:26 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали о главной ошибке врачей при диагностике диабета

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Множество врачей ошибаются, считая диабет первого типа «детской болезнью», говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet Diabetes & Endocrinology.

Источник: РИА Новости

Так заболевание классифицируется в инструкциях для врачей, отмечает один из авторов исследования, доктор Ричард Орам из Университета Экзетера (Великобритания). Из-за этого медики, видя симптомы диабета у взрослого человека, склонны диагностировать второй тип.

Ученые считают это заблуждением, которое может привести к серьезным последствиям.

«Удивительно то, что почти половина заболеваний диабетом первого типа происходят уже во взрослом возрасте и более 40% — после тридцати лет. Дети и взрослые болеют им с одинаковой частотой, однако в некоторых случаях первый тип может “скрываться” среди большого количества случаев болезни второго типа», — замечает Орам.

По словам профессора молекулярной медицины Эндрю Хаттерслея, диабет первого типа трудно диагностировать у людей среднего и пожилого возраста. В то же время от постановки диагноза зависит выбор курса лечения. Если при первом типе уровень сахара в крови контролируется инъекциями инсулина, то во втором случае инсулин еще вырабатывается в организме и для лечения достаточно выбрать диету и назначить таблетки.

Кроме того, ошибка может привести к диабетическому кетоациодозу — осложнению у диабетиков первого типа, которое может привести к летальному исходу при нехватке инсулина.

Как отмечается в исследовании, врачи около десяти лет назад ошибочно диагностировали у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй диабет второго типа. Медики прописали ей лечение таблетками, но эта терапия не результата не принесла.

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1 декабря© Ньюстюб
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