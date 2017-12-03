Ученые выяснили, почему подросткам сложно готовиться к экзаменам
Проблемы с учебой объяснили неполадками работы сети нейронов, связывающей кору больших полушарий и полосатое тело.
Проблемы с учебой объяснили неполадками работы сети нейронов, связывающей кору больших полушарий и полосатое тело.
Подростки не ленивее взрослых, просто их мозг устроен так, что долго сосредотачиваться на подготовке к важным экзаменам им очень сложно. Нейробиологи из Гарварда, опубликовавшие исследование в журнале Nature, считают, что мозг подростка с трудом отличает важные задачи от второстепенных.
В эксперименте добровольцев в возрасте от 13 до 20 лет помещали в сканер для фМРТ и одновременно просили выполнить несколько игровых заданий. Сначала правильный ответ в игре поощрялся наградой в 20 центов, а неправильный лишал 10 центов, дальше ставки росли, и за правильный ответ давали доллар, а за ошибку отнимали 50 центов. Участники эксперимента разного возраста вели игру по-разному; концентрация старших ребят повышалась по мере роста ставок.
Результаты фМРТ показали различия в работе кортикостриатальная сеть (corticostriatal network), объединяющая нейроны коры больших полушарий головного мозга и полосатого тела. Считается, что полосатое тело регулирует поведенческие реакции и действия, направленные на достижение цели. У подростков эта сеть еще недостаточно развита (формирование заканчивается примерно к 25 годам), поэтому действовать сообразно цели им сложнее, чем взрослым; по этой же причине подростки склонны рисковать в случаях, когда риск не оправдан.
Специалисты в связи с этим предлагают некоторые рекомендации для работы с учащимися. «Исследование говорит о том, что оценивать успех учебы в школе одним выпускным экзаменом — не самая лучшая идея», — прокомментировал результаты эксперимента журналу New Scientist сотрудник парижской Высшей нормальной школы Стефано Палминтери. По его словам, намного лучше было бы устраивать небольшие тесты на протяжении всего учебного года.