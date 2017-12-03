На центральной площади украшают главную ёлку страны
Столица готовится к зимним праздникам. На центральной площади украшают главную елку страны. Огни на ней зажгут в понедельник вечером.
Столица готовится к зимним праздникам. На центральной площади украшают главную елку страны. Огни на ней зажгут в понедельник вечером.
«Красные и серебристые стеклянные шары привезли из Германии. Рабочие торопятся завершить наряд зеленой красавицы до официального открытия праздников.
Как рассказала исполняющая обязанности мэра столицы Сильвия Раду, деньги, которые планировалось потратить на покупку елки, будут направлены на благотворительность.
«Мы пришли к соглашению, что 10 тысяч леев будут пожертвованы нуждающимся детям или людям с особыми потребностями. Мы купим подарки детям. Думаю, это лучшее, что можно сделать», — сказала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.
Прохожие останавливаются полюбоваться елкой.
«Красно-белые цвета передают настроение праздников — Рождества и Нового Года. Эта елка выглядит наряднее, чем в предыдущие годы».
«У этой елки ветки пушистее, она красивее прошлогодней».
«Очень красивая. Сравниваем с прошлогодней, и разница очевидна».
Оценили елку и туристы из Одессы.
Накануне вечером на елку вешали светодиодные гирлянды.
Кишиневские власти планировали установить на центральной площади столицы ель, привезенную из украинских Карпат. Однако доставленное дерево заказчиков разочаровало. В итоге пришлось срочно искать новое. 50-летнюю ель высотой 17 метров нашли во дворе бывшего детсада, а ныне частного предприятия в столичном секторе Ботаника.