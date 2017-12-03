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17:48 (мск), источник: Publika.md

На центральной площади украшают главную ёлку страны

Столица готовится к зимним праздникам. На центральной площади украшают главную елку страны. Огни на ней зажгут в понедельник вечером.

«Красные и серебристые стеклянные шары привезли из Германии. Рабочие торопятся завершить наряд зеленой красавицы до официального открытия праздников.

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Как рассказала исполняющая обязанности мэра столицы Сильвия Раду, деньги, которые планировалось потратить на покупку елки, будут направлены на благотворительность.

«Мы пришли к соглашению, что 10 тысяч леев будут пожертвованы нуждающимся детям или людям с особыми потребностями. Мы купим подарки детям. Думаю, это лучшее, что можно сделать», — сказала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.

Прохожие останавливаются полюбоваться елкой.

«Красно-белые цвета передают настроение праздников — Рождества и Нового Года. Эта елка выглядит наряднее, чем в предыдущие годы».

«У этой елки ветки пушистее, она красивее прошлогодней».

«Очень красивая. Сравниваем с прошлогодней, и разница очевидна».

Оценили елку и туристы из Одессы.

Накануне вечером на елку вешали светодиодные гирлянды.

Кишиневские власти планировали установить на центральной площади столицы ель, привезенную из украинских Карпат. Однако доставленное дерево заказчиков разочаровало. В итоге пришлось срочно искать новое. 50-летнюю ель высотой 17 метров нашли во дворе бывшего детсада, а ныне частного предприятия в столичном секторе Ботаника.

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