На центральной площади украшают главную ёлку страны

Как рассказала исполняющая обязанности мэра столицы Сильвия Раду, деньги, которые планировалось потратить на покупку елки, будут направлены на благотворительность.



«Мы пришли к соглашению, что 10 тысяч леев будут пожертвованы нуждающимся детям или людям с особыми потребностями. Мы купим подарки детям. Думаю, это лучшее, что можно сделать», — сказала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.



Прохожие останавливаются полюбоваться елкой.



«Красно-белые цвета передают настроение праздников — Рождества и Нового Года. Эта елка выглядит наряднее, чем в предыдущие годы».



«У этой елки ветки пушистее, она красивее прошлогодней».



«Очень красивая. Сравниваем с прошлогодней, и разница очевидна».



Оценили елку и туристы из Одессы.



Накануне вечером на елку вешали светодиодные гирлянды.



Кишиневские власти планировали установить на центральной площади столицы ель, привезенную из украинских Карпат. Однако доставленное дерево заказчиков разочаровало. В итоге пришлось срочно искать новое. 50-летнюю ель высотой 17 метров нашли во дворе бывшего детсада, а ныне частного предприятия в столичном секторе Ботаника.