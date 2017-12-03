В сети появилась вторая часть документального фильма «История Молдовы»

Источник: Actualitati.md

Рассказ о формировании молдавского государства идет через судьбы и деяния его господарей: Богдана Первого, Александра Доброго, Штефана Великого, Василия Лупу и других.

В фильме впервые появляется информация, доступная до этого лишь узкому кругу профессионалов. Съемочная группа вновь отправилась в путь на поиски молдавского следа. Съемки проходили в Румынии, Турции и, разумеется, в Молдове.

Фильм был снят по инициативе и под патронатом Президента Республики Молдова Игоря Додона.