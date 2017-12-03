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18:43 (мск), источник: Actualitati.md

В сети появилась вторая часть документального фильма «История Молдовы»

Вчера, 2 декабря, в общем доступе появилась вторая часть киноленты История Молдовы. Вторая серия охватывает период с VI-ого века до начала XIX-ого, от предпосылок создания Молдавского княжества до присоединения его части к Российской империи.

Источник: Actualitati.md

Рассказ о формировании молдавского государства идет через судьбы и деяния его господарей: Богдана Первого, Александра Доброго, Штефана Великого, Василия Лупу и других.

В фильме впервые появляется информация, доступная до этого лишь узкому кругу профессионалов. Съемочная группа вновь отправилась в путь на поиски молдавского следа. Съемки проходили в Румынии, Турции и, разумеется, в Молдове.

Фильм был снят по инициативе и под патронатом Президента Республики Молдова Игоря Додона.

Кинолента разделена на 3 части по хронологии, которые появятся этой зимой.

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