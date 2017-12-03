В сети появилась вторая часть документального фильма «История Молдовы»
Вчера, 2 декабря, в общем доступе появилась вторая часть киноленты История Молдовы. Вторая серия охватывает период с
Вчера, 2 декабря, в общем доступе появилась вторая часть киноленты История Молдовы. Вторая серия охватывает период с
Рассказ о формировании молдавского государства идет через судьбы и деяния его господарей: Богдана Первого, Александра Доброго, Штефана Великого, Василия Лупу и других.
В фильме впервые появляется информация, доступная до этого лишь узкому кругу профессионалов. Съемочная группа вновь отправилась в путь на поиски молдавского следа. Съемки проходили в Румынии, Турции и, разумеется, в Молдове.
Фильм был снят по инициативе и под патронатом Президента Республики Молдова Игоря Додона.
Кинолента разделена на 3 части по хронологии, которые появятся этой зимой.