Миграция в России моложе, чем на Западе

В России пики переездов приходятся на более молодой возраст, что связано с более ранним началом самостоятельной жизни, отметили исследователи НИУ ВШЭ, сообщает iq.hse.ru.

Почти половина всех переселений в России происходит в возрастном интервале 15−29 лет. Похожая картина и на Западе. Однако пики миграции в этих кейсах не совпадают.

В России кульминация внутрирегиональной миграции связана с 15−19 годами, а межрегиональной — с 15−24 годами. В западных странах «пик сдвинут примерно на пять лет к более старшим возрастам», пишут демографы.

Миграционная активность в России спадает к 25−29 годам. Во многих развитых странах интенсивность переездов в возрастах 20−24 года и 25−29 почти одинакова (эффект плато).

«Молодость» российской миграции исследователи объясняют более ранним взрослением по сравнению с западными странами.

Молодые люди в России покидают родительский дом и едут за высшим образованием в другие города уже в 17−18 лет. А если речь о техникуме или колледже — то в 15−16 лет. Главные жизненные события — завершение образования, создание семьи, рождение детей — тоже происходят в России в среднем в более ранних возрастах, чем на Западе.