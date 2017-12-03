Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Аксенов обратился с просьбой к правительству из-за моста в Крым
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Новая АПЛ сможет уничтожить город на удалении 6000 миль - СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Светлана Лобода, Нюша и другие звезды на «Песне года 2017»
Наталья Водянова в кокошнике появилась на публике
От «Красухи» авиация противника теряется в пространстве — СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
14События недели в фотографиях
20:41 (мск), источник: Ежедневник.by

Миграция в России моложе, чем на Западе

Внутренняя миграция в России и в развитых странах Запада различается по возрастному профилю.

В России пики переездов приходятся на более молодой возраст, что связано с более ранним началом самостоятельной жизни, отметили исследователи НИУ ВШЭ, сообщает iq.hse.ru.

Читайте также
Лавров о «Восточном партнерстве»: Россия ценит твердую позицию Беларуси

Почти половина всех переселений в России происходит в возрастном интервале 15−29 лет. Похожая картина и на Западе. Однако пики миграции в этих кейсах не совпадают.

В России кульминация внутрирегиональной миграции связана с 15−19 годами, а межрегиональной — с 15−24 годами. В западных странах «пик сдвинут примерно на пять лет к более старшим возрастам», пишут демографы.

Миграционная активность в России спадает к 25−29 годам. Во многих развитых странах интенсивность переездов в возрастах 20−24 года и 25−29 почти одинакова (эффект плато).

«Молодость» российской миграции исследователи объясняют более ранним взрослением по сравнению с западными странами.

Молодые люди в России покидают родительский дом и едут за высшим образованием в другие города уже в 17−18 лет. А если речь о техникуме или колледже — то в 15−16 лет. Главные жизненные события — завершение образования, создание семьи, рождение детей — тоже происходят в России в среднем в более ранних возрастах, чем на Западе.

Смещение этих событий к зрелым возрастам, которое происходит уже сейчас, приведет к сдвигу («старению») миграционной активности, заключают исследователи.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Крупнейший польский производитель бройлеров отказывается от инвестирования в Беларусь?
Власти КНДР назвали США «ядерным демоном»
Подлинность переданных информатором данных подтвердили в WADA
СМИ назвали первых в мире биткойновых миллиардеров
Генерал США обвинил Россию в создании оружия против спутников
Ополченцы: украинские силовики убивают друг друга
Осужденный в США российский летчик Ярошенко прооперирован
Ученые описали главную ошибку врачей при диагностике диабета
Спорт
Родченков: Пусть россияне выступают под нейтральным флагом Скандальный осведомитель WADA Григорий Родченков рассказал об участии президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова в допинговых махинациях
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Семья Меган Маркл показала ее детский фотоальбом Родственники актрисы поделились архивными снимками с журналистами.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь