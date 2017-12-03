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20:35 (мск), источник: Sputnik.by

Фотофакт: Лукашенко сыграл в хоккей с укротителями тигров

Знаменитые российские дрессировщики признались, что не никогда не смогут забыть этот день и поблагодарили президента Беларуси.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сыграл в хоккей со знаменитыми российскими дрессировщиками Аскольдом и Эдгардом Запашными, сообщила Sputnik пресс-атташе Виктория Урбанович народных артистов России.

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Поединок состоялся в минувший понедельник, 27 ноября, на малой арене Дворце спорта в Минске в рамках учебно-тренировочного сбора хоккейной дружины главы государства.

«Аскольд Запашный представил братьев на льду и выступил в нападении под номером 13 против команды президента. Соперником дрессировщика оказался Александр Лукашенко, который играл в нападении под номером 1», — рассказала Урбанович.

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Эдгар Запашный наблюдал за игрой с трибун. После матча он отметил, что большая честь получить приглашение сыграть в хоккей от Президентского спортивного клуба и выйти на один лед с главой государства.

«Я был фактически единственным болельщиком во время матча. Игра была интересной и интенсивной, с большим количеством реализованных моментов. В перерыве между периодами Президент Беларуси уделил внимание нам с братом, мы побеседовали, а компанию составил знаменитый композитор и продюсер Виктор Дробыш», — рассказал Эдгар Запашный.

Он добавил, что после матча белорусский президент долго не уходил со льда — он общался с хоккеистами, фотографировался.

«Я приятно поражен его гостеприимством, человеческому отношению к каждому на площадке и невероятно сильной энергетике. С большим удовольствием мы с братом будем приезжать на тренировки и на матчи по хоккею», — сказал он.

Урбанович также рассказала, что во время игры Дробыш сломал ребро, но это никак не повлияло на его впечатление от поединка.

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 Фотофакт: Лукашенко сыграл в хоккей с укротителями тигров
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