Фотофакт: Лукашенко сыграл в хоккей с укротителями тигров

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сыграл в хоккей со знаменитыми российскими дрессировщиками Аскольдом и Эдгардом Запашными, сообщила Sputnik пресс-атташе Виктория Урбанович народных артистов России.

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Поединок состоялся в минувший понедельник, 27 ноября, на малой арене Дворце спорта в Минске в рамках учебно-тренировочного сбора хоккейной дружины главы государства.

«Аскольд Запашный представил братьев на льду и выступил в нападении под номером 13 против команды президента. Соперником дрессировщика оказался Александр Лукашенко, который играл в нападении под номером 1», — рассказала Урбанович.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcMxlc7H8th/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Тот самый день,который никогда не забудешь в своей жизни! Спасибо ОГРОМНОЕ ещё раз Президенту Республики Беларусь А.Г.Лукашенко!!! #лукашенко#александрлукашенко#президентлукашенко#беларусь#белоруссия#минск#хоккей#дробыш#запашный#запашные#братьязапашные #icehockey #circus#хоккейсшайбой#president</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Эдгард Запашный ?? (@zapashny.ru) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-02T12:19:27+00:00">Дек 2 2017 в 4:19 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Эдгар Запашный наблюдал за игрой с трибун. После матча он отметил, что большая честь получить приглашение сыграть в хоккей от Президентского спортивного клуба и выйти на один лед с главой государства.

«Я был фактически единственным болельщиком во время матча. Игра была интересной и интенсивной, с большим количеством реализованных моментов. В перерыве между периодами Президент Беларуси уделил внимание нам с братом, мы побеседовали, а компанию составил знаменитый композитор и продюсер Виктор Дробыш», — рассказал Эдгар Запашный.

Он добавил, что после матча белорусский президент долго не уходил со льда — он общался с хоккеистами, фотографировался.

«Я приятно поражен его гостеприимством, человеческому отношению к каждому на площадке и невероятно сильной энергетике. С большим удовольствием мы с братом будем приезжать на тренировки и на матчи по хоккею», — сказал он.