Фотофакт: Лукашенко сыграл в хоккей с укротителями тигров
Знаменитые российские дрессировщики признались, что не никогда не смогут забыть этот день и поблагодарили президента Беларуси.
Знаменитые российские дрессировщики признались, что не никогда не смогут забыть этот день и поблагодарили президента Беларуси.
МИНСК, 3 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сыграл в хоккей со знаменитыми российскими дрессировщиками Аскольдом и Эдгардом Запашными, сообщила Sputnik
Поединок состоялся в минувший понедельник, 27 ноября, на малой арене Дворце спорта в Минске в рамках
«Аскольд Запашный представил братьев на льду и выступил в нападении под номером 13 против команды президента. Соперником дрессировщика оказался Александр Лукашенко, который играл в нападении под номером 1», — рассказала Урбанович.
Эдгар Запашный наблюдал за игрой с трибун. После матча он отметил, что большая честь получить приглашение сыграть в хоккей от Президентского спортивного клуба и выйти на один лед с главой государства.
«Я был фактически единственным болельщиком во время матча. Игра была интересной и интенсивной, с большим количеством реализованных моментов. В перерыве между периодами Президент Беларуси уделил внимание нам с братом, мы побеседовали, а компанию составил знаменитый композитор и продюсер Виктор Дробыш», — рассказал Эдгар Запашный.
Он добавил, что после матча белорусский президент долго не уходил со льда — он общался с хоккеистами, фотографировался.
«Я приятно поражен его гостеприимством, человеческому отношению к каждому на площадке и невероятно сильной энергетике. С большим удовольствием мы с братом будем приезжать на тренировки и на матчи по хоккею», — сказал он.
Урбанович также рассказала, что во время игры Дробыш сломал ребро, но это никак не повлияло на его впечатление от поединка.