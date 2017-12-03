В понедельник, 4 декабря, в Новосибирске будет минус 6 градусов

В понедельник, 4 декабря, в Новосибирске прогнозируется слабый мороз и осадки — ночью минус 10 — минус 12 градусов, днем потеплеет до минус 5 — минус 7 градусов. Синоптики обещают ветер 3−8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.