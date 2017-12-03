Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
Алмазодобытчик не смог продать самый дорогой и чисты бриллиант РФ
В РФ ответили Киеву на его способ остановить стройку моста в Крым
19-летняя россиянка погибла в Турции, уйдя с молодым человеком
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Новая АПЛ сможет уничтожить город на удалении 6000 миль - СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Ксения Собчак и Алсу пришли в роскошных платьях на концерт в Моск
Матильда Шнурова проводит время в Париже
От «Красухи» авиация противника теряется в пространстве — СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
18:10 (мск), источник: РИА Новости

В домах Новосибирской области установят противопожарные датчики

НОВОСИБИРСК, 3 дек — РИА Новости. Власти Новосибирской области после пожара с гибелью пятерых детей рассмотрят вопрос об активизации работы по установке противопожарных датчиков в домах, где проживают многодетные семьи, сообщает в воскресенье ГУМЧС по региону.

Как сообщалось ранее, при пожаре в частном трехквартирном доме рано утром в воскресенье погибли пятеро детей в возрасте от полутора до семи лет. Дети после смерти матери воспитывались отцом, которому во время пожара удалось покинуть горящий дом. Он с ожогами находится в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В качестве основных причин пожара рассматриваются короткое замыкание электропроводки и неосторожность при курении.

В главке МЧС сообщили, что в многодетной семье, где недавно умерла мать, было шесть детей, пятеро из них погибли на пожаре (шестой был у родственников). Со слов соседей, мужчина нередко выпивал, вечером накануне пожара у него в гостях также было три человека — после обнаружения пожара взрослые успели выскочить из дома, а спасти детей не удалось, отметили в ведомстве.

«Завтра же на очередном совещании с губернатором региона мы будем обсуждать необходимость увеличения расходов областного бюджета на более активную установку пожарных извещателей современного образца в домах, где проживают многодетные семьи. Жизнь подтверждает актуальность этой работы и выбранного приоритета на основе анализа пожаров», — приводятся в сообщении слова начальника ГУМЧС по Новосибирской области Виктора Орлова.

В ведомстве отметили, что по итогам экстренного заседания комиссии по предупреждению ЧС в Искитимском районе принято предварительное решение о пересмотре подхода к формированию списков на первоочередное оборудование домов противопожарными датчиками — готовятся предложения по увеличению финансирования на их установку в квартирах, где проживают многодетные семьи.

В ведомстве отметили, что эта работа проводится в регионе активно уже в течение двух лет, за которые автономными дымовыми пожарными извещателями оборудованы более 10 тысяч квартир. На 2018 год в бюджете области предусмотрено более 6 миллионов рублей на установку извещателей в 2 тысячах домах и квартирах.

Ликвидация пожара в частном трехквартирном доме в Новосибирской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В домах Новосибирской области установят противопожарные датчики
В Новосибирской области возбудили дело после пожара, где погибли пять детей
Власти КНДР назвали США «ядерным демоном»
Премьер Израиля прокомментировал ракетный удар по Сирии
СМИ назвали первых в мире биткойновых миллиардеров
Генерал США обвинил Россию в создании оружия против спутников
Подлинность переданных информатором данных подтвердили в WADA
Осужденный в США российский летчик Ярошенко прооперирован
Ученые описали главную ошибку врачей при диагностике диабета
Спорт
Родченков: Пусть россияне выступают под нейтральным флагом Скандальный осведомитель WADA Григорий Родченков рассказал об участии президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова в допинговых махинациях
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь