В домах Новосибирской области установят противопожарные датчики

Как сообщалось ранее, при пожаре в частном трехквартирном доме рано утром в воскресенье погибли пятеро детей в возрасте от полутора до семи лет. Дети после смерти матери воспитывались отцом, которому во время пожара удалось покинуть горящий дом. Он с ожогами находится в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В качестве основных причин пожара рассматриваются короткое замыкание электропроводки и неосторожность при курении.

В главке МЧС сообщили, что в многодетной семье, где недавно умерла мать, было шесть детей, пятеро из них погибли на пожаре (шестой был у родственников). Со слов соседей, мужчина нередко выпивал, вечером накануне пожара у него в гостях также было три человека — после обнаружения пожара взрослые успели выскочить из дома, а спасти детей не удалось, отметили в ведомстве.

«Завтра же на очередном совещании с губернатором региона мы будем обсуждать необходимость увеличения расходов областного бюджета на более активную установку пожарных извещателей современного образца в домах, где проживают многодетные семьи. Жизнь подтверждает актуальность этой работы и выбранного приоритета на основе анализа пожаров», — приводятся в сообщении слова начальника ГУМЧС по Новосибирской области Виктора Орлова.

В ведомстве отметили, что по итогам экстренного заседания комиссии по предупреждению ЧС в Искитимском районе принято предварительное решение о пересмотре подхода к формированию списков на первоочередное оборудование домов противопожарными датчиками — готовятся предложения по увеличению финансирования на их установку в квартирах, где проживают многодетные семьи.

В ведомстве отметили, что эта работа проводится в регионе активно уже в течение двух лет, за которые автономными дымовыми пожарными извещателями оборудованы более 10 тысяч квартир. На 2018 год в бюджете области предусмотрено более 6 миллионов рублей на установку извещателей в 2 тысячах домах и квартирах.