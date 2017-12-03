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20:33 (мск), источник: Sputnik.by

Суперлуние года: белорусы с 3 на 4 декабря смогут увидеть огромную Луну

Ученые подсчитали, что сегодня ночью расстояние от Земли до Луны будет чуть более 350 тысяч километров — это самое минимальное расстояние за весь уходящий год.

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МИНСК, 3 дек — Sputnik. Финальное суперлуние уходящего года жители Земли увидят в ночь с 3 на 4 декабря 2017 года, европейцы смогут наблюдать редкое астрономическое явление с вечера воскресения и всю предстоящую ночь, сообщили астрономы.

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Суперлуние бывает примерно раз в год, хотя в 2016 году их было два — в октябре и в середине декабря. Специалисты отметили, что не нужно путать это астрономическое явление с не менее красивым — так называемой лунной иллюзией, — когда Луна находится в самом низком положении над горизонтом и кажется очень большой.

«Сегодня, примерно около 18:00 Луна достигнет наибольших видимых размеров за этот год. Луна будет почти на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче обычного», — рассказали Sputnik в воскресенье специалисты в области астрономических знаний.

По их словам, это будет «самая большая Луна за весь году, которую увидят земляне, в том числе и белорусы».

Ученые подсчитали, что сегодня ночью расстояние от Земли до Луны будет чуть более 350 тысяч километров — это самое минимальное расстояние за весь уходящий год.

В древних времен сохранилось поверье, что большая и яркая Луна во время суперлуния определенным образом влияет на человека и природу, обнажая различные, порой негативные, грани, рассказали астрологи.

По их словам, время суперлуния активно использовалось для магических ритуалов. Суперлуния зачастую совпадают с лунными затмениями, что еще больше добавляет мистики в это обычное, сточки зрения астрономов явление.

Суперлуние — красивое астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения луны с Землей.

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