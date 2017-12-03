На двух центральных улицах Астаны установят светодиодные светильники

«Мы продолжаем развивать систему уличного освещения и начали работы по замене светильников ЖКУ-15 старого образца на современные светодиодные светильники. Планируется установить 168 светодиодных светильников мощностью 180 Ватт по проспектам Сарыарка и Абая. По улице Кенесары уже проведена замена на современные светильники», — сообщил аким столичного района на своей странице в Facebook.

Он отметил, что эти световые приборы «отличаются безопасностью, экономичны, устойчивы к ударным нагрузкам и не содержат ртути, что при утилизации не наносит вреда окружающей среде».