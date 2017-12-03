На двух центральных улицах Астаны установят светодиодные светильники
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Светодиодные светильники установят на двух проспектах в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акима района «Сарыарка» Армана Турлубека.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Светодиодные светильники установят на двух проспектах в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акима района «Сарыарка» Армана Турлубека.
«Мы продолжаем развивать систему уличного освещения и начали работы по замене светильников ЖКУ-15 старого образца на современные светодиодные светильники. Планируется установить 168 светодиодных светильников мощностью 180 Ватт по проспектам Сарыарка и Абая. По улице Кенесары уже проведена замена на современные светильники», — сообщил аким столичного района на своей странице в Facebook.
Он отметил, что эти световые приборы «отличаются безопасностью, экономичны, устойчивы к ударным нагрузкам и не содержат ртути, что при утилизации не наносит вреда окружающей среде».
«Плюсом светодиодных ламп также является их уникальная способность передавать чистые яркие цвета, наиболее приближенные к естественному освещению. Они моментально включаются на полную яркость и бесперебойно работают при низких температурах, что актуально при наших климатических условиях, — пояснил Арман Турлубек. — Использование светодиода для уличного освещения даёт возможность существенно экономить электроэнергию, что в свою очередь, позволит экономить бюджетные средства. Длительный срок эксплуатации светодиодов позволяет сократить затраты также и в сфере обслуживания. Светодиодные световые приборы намного превосходят обычные уличные светильники по своей функциональности, эксплуатационным характеристикам и экономичности».