Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Повышенная чувствительность к звукам разрушила жизнь школьницы
Волосожар и Траньков рассказали, как ухаживают за дочкой
10 стран с самой дешевой ипотекой
Ксения Собчак и Алсу пришли в роскошных платьях на концерт в Моск
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Новая АПЛ сможет уничтожить город на удалении 6000 миль - СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Как Снегурочка: Стефания Маликова примерила зимний образ
Ксения Собчак и Алсу пришли в роскошных платьях на концерт в Моск
От «Красухи» авиация противника теряется в пространстве — СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
8День благодарения
23:05 (мск), источник: Kazinform

На двух центральных улицах Астаны установят светодиодные светильники

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Светодиодные светильники установят на двух проспектах в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акима района «Сарыарка» Армана Турлубека.

«Мы продолжаем развивать систему уличного освещения и начали работы по замене светильников ЖКУ-15 старого образца на современные светодиодные светильники. Планируется установить 168 светодиодных светильников мощностью 180 Ватт по проспектам Сарыарка и Абая. По улице Кенесары уже проведена замена на современные светильники», — сообщил аким столичного района на своей странице в Facebook.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он отметил, что эти световые приборы «отличаются безопасностью, экономичны, устойчивы к ударным нагрузкам и не содержат ртути, что при утилизации не наносит вреда окружающей среде».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Плюсом светодиодных ламп также является их уникальная способность передавать чистые яркие цвета, наиболее приближенные к естественному освещению. Они моментально включаются на полную яркость и бесперебойно работают при низких температурах, что актуально при наших климатических условиях, — пояснил Арман Турлубек. — Использование светодиода для уличного освещения даёт возможность существенно экономить электроэнергию, что в свою очередь, позволит экономить бюджетные средства. Длительный срок эксплуатации светодиодов позволяет сократить затраты также и в сфере обслуживания. Светодиодные световые приборы намного превосходят обычные уличные светильники по своей функциональности, эксплуатационным характеристикам и экономичности».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Обвиняемых в пропаганде терроризма задержали в Алматы
Сколько получает водитель пассажирского автобуса в Астане
Власти КНДР назвали США «ядерным демоном»
Подлинность переданных информатором данных подтвердили в WADA
СМИ назвали первых в мире биткойновых миллиардеров
Генерал США обвинил Россию в создании оружия против спутников
Ополченцы: украинские силовики убивают друг друга
Осужденный в США российский летчик Ярошенко прооперирован
Ученые описали главную ошибку врачей при диагностике диабета
Спорт
Родченков: Пусть россияне выступают под нейтральным флагом Скандальный осведомитель WADA Григорий Родченков рассказал об участии президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова в допинговых махинациях
Авто
Kia Rio или Skoda Rapid: кто лучше? Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит сравнительный тест двух очень важных для рынка автомобилей: Skoda Rapid и нового Kia Rio
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Семья Меган Маркл показала ее детский фотоальбом Родственники актрисы поделились архивными снимками с журналистами.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь