Прогноз погоды на 4 декабря
По прогнозам синоптиков, 4 декабря в в республике ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут слабые дожди, днём без существенных осадков.
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По прогнозам синоптиков, 4 декабря в в республике ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут слабые дожди, днём без существенных осадков.
Ветер
В Бричанах и Сороках столбики термометров покажут 0 градусов тепла.
В Бельцах воздух прогреется до 1 градуса, а в Оргееве — до 2.
В Кишинёве, Тирасполе и Леове ожидается до 3 градусов тепла, а в Комрате и Кагуле до 4.