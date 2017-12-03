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20:06 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 4 декабря

По прогнозам синоптиков, 4 декабря в в республике ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут слабые дожди, днём без существенных осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 82% 766 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Publika.md

Ветер юго-западный слабый до умеренного.

В Бричанах и Сороках столбики термометров покажут 0 градусов тепла.

В Бельцах воздух прогреется до 1 градуса, а в Оргееве — до 2.

В Кишинёве, Тирасполе и Леове ожидается до 3 градусов тепла, а в Комрате и Кагуле до 4.

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