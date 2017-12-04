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01:11 (мск), источник: Sputnik.by

Домрачева не собирается на Олимпиаду-2022 в Пекине

Белорусская спортсменка заверила, что по-прежнему хочет побеждать и намерена реализовать в Пхенчхане все свои способности.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Трехратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева не выступит на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине, сообщает телеканал ОНТ.

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XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

«Я не думаю, что поеду на следующую Олимпиаду в Китай в качестве спортсменки», — сказала Домрачева в эфире программы «Контуры».

Сейчас 31-летняя спортсменка активно готовится к участию в Играх-2018 в Пхенчхане. Биатлонистка отметила, что для повторения сочинского триумфа (на ОИ-2014 белоруска выиграла три золотые медали) необходимо реализовать все свои способности.

Домрачева рассказала, что ее не тяготит груз золотых наград Сочи-2014, и она по-прежнему чувствует жажду борьбы. «В биатлоне соперников много, и вообще первая тридцатка общего зачета Кубка мира может бороться за пьедестал. Со своей точки зрения, я вижу смысл концентрироваться на своей работе», — сказала биатлонистка.

Сегодня в шведском Эстерсунде завершился первый этап Кубка мира по биатлону, участие в котором приняла Домрачева. В индивидуальной гонке она заняла 14-е место, в спринте — сошла с дистанции. В общем зачете КМ белоруска занимает 33-е место.

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