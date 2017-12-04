Домрачева не собирается на Олимпиаду-2022 в Пекине
Белорусская спортсменка заверила, что
Белорусская спортсменка заверила, что
МИНСК, 3 дек — Sputnik. Трехратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева не выступит на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине, сообщает телеканал ОНТ.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
«Я не думаю, что поеду на следующую Олимпиаду в Китай в качестве спортсменки», — сказала Домрачева в эфире программы «Контуры».
Сейчас 31-летняя спортсменка активно готовится к участию в Играх-2018 в Пхенчхане. Биатлонистка отметила, что для повторения сочинского триумфа (на ОИ-2014 белоруска выиграла три золотые медали) необходимо реализовать все свои способности.
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Сегодня в шведском Эстерсунде завершился первый этап Кубка мира по биатлону, участие в котором приняла Домрачева. В индивидуальной гонке она заняла 14-е место, в спринте — сошла с дистанции. В общем зачете КМ белоруска занимает 33-е место.