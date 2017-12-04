В следующем году покажут пять кинофильмов, снятых в Калининградской области

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий претендуют пять кинокомпаний. На поддержку претендуют следующие кинокартины, снятые в этом году на территории Калининградской области: «Желтый глаз тигра», «На Париж», «Золотая парочка», «Черные бушлаты» и «Живой». Большинство фильмов выйдут в прокат в 2018 году.