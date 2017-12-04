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11:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В следующем году покажут пять кинофильмов, снятых в Калининградской области

В Светлогорске состоялось заседание кинокомиссии по распределению финансовых возвратов кинопроизводителям за съемку фильмов (рибейтов).

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий претендуют пять кинокомпаний. На поддержку претендуют следующие кинокартины, снятые в этом году на территории Калининградской области: «Желтый глаз тигра», «На Париж», «Золотая парочка», «Черные бушлаты» и «Живой». Большинство фильмов выйдут в прокат в 2018 году.

Как отметил министр по культуре и туризму области Андрей Ермак, киноленты соответствуют критерию позиционирования Калининградской области.

— Все проекты достойны того, чтобы пройти дальше. Во втором туре будет оцениваться творческая составляющая работ. Участники претендуют на выплаты общей суммой 14,6 миллиона рублей, — сказал Андрей Ермак, отметив, что регион с введением системы рибейтов становится более привлекательным для кинопродюсеров.

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