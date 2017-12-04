В следующем году покажут пять кинофильмов, снятых в Калининградской области
В Светлогорске состоялось заседание кинокомиссии по распределению финансовых возвратов кинопроизводителям за съемку фильмов (рибейтов).
В Светлогорске состоялось заседание кинокомиссии по распределению финансовых возвратов кинопроизводителям за съемку фильмов (рибейтов).
Как сообщили в
Как отметил министр по культуре и туризму области Андрей Ермак, киноленты соответствуют критерию позиционирования Калининградской области.
— Все проекты достойны того, чтобы пройти дальше. Во втором туре будет оцениваться творческая составляющая работ. Участники претендуют на выплаты общей суммой 14,6 миллиона рублей, — сказал Андрей Ермак, отметив, что регион с введением системы рибейтов становится более привлекательным для кинопродюсеров.