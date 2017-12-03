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3 декабря, источник: Комсомольская правда

23-летняя девушка, пропавшая несколько дней назад в Прикамье, нашлась

С ней, по словам матери, все хорошо.

Пропавшая в Пермском крае 23-летняя Анна Н. нашлась. Мама девушки, Юлия, сообщила, что Анна созвонилась с ней. Информации о том, где она пропадала пять дней, нет.

Напомним, 28 ноября Анна ушла с птицефабрики в поселке Сылва, где она работает. Девушка, по словам ее матери, всегда ответственно подходила к своей работе, но 1 декабря она не вышла на фабрику. Ее коллеги позвонили Юлии и сообщили об этом. Ситуация осложнялась с тем, что у девушки недавно появился молодой человек, и она еще не успела познакомить с ним маму, поэтому Юлия не знала, как с ним связаться.

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