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11:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградка завоевала Гран-при фестиваля «Поющий источник»

В Ессентуках завершился 16-й фестиваль авторской песни «Поющий источник». Здесь собрались лучшие — 80 исполнителей из почти трех десятков городов России, а также гости из Азербайджана. Но волгоградка Жанна Попова была просто на высоте. И именно ей жюри единогласно присудило победу.

— Ура! У нас Гран-при! Фестиваль потрясающий! Мощные участники! Суперпрофессиональные гости! Грамотное жюри! Организация на высшем уровне! Спасибо за доверие и высокую оценку нашего творчества, — написала на своей страничке в Фейсбуке Жанна.

И «мы» в ее посте указано не случайно, ведь в одной из номинаций выступала не одна, а со своей семьей — с мужем Игорем и сыном по имени Лев. И приз они получали вместе, ведь традиционный Гран-при этого фестиваля — путевка в один из санаториев Ессентуков.

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Кстати, на фестивале Жанна Попова исполнила песню волгоградского автора Елены Фроловой «Дженис», памяти американской рок-певицы Дженис Джоплин, считающейся лучшей белой исполнительницей блюза.

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