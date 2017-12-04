Волгоградка завоевала Гран-при фестиваля «Поющий источник»

— Ура! У нас Гран-при! Фестиваль потрясающий! Мощные участники! Суперпрофессиональные гости! Грамотное жюри! Организация на высшем уровне! Спасибо за доверие и высокую оценку нашего творчества, — написала на своей страничке в Фейсбуке Жанна.

И «мы» в ее посте указано не случайно, ведь в одной из номинаций выступала не одна, а со своей семьей — с мужем Игорем и сыном по имени Лев. И приз они получали вместе, ведь традиционный Гран-при этого фестиваля — путевка в один из санаториев Ессентуков.