Суперлуние года: казахстанцы делятся фотографиями и впечатлениями

6 фотографий 6 фотографий

Как оказалось, именно сегодня происходит необычное астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

«Суперлуние! Сегодня диск луны имеет самые большие видимые размеры за весь год», — отмечает другой пользователь v_shagal.

«Декабрьское полнолуние! Говорят, сегодняшняя луна выглядит на 14% больше и на 30% ярче, что называется суперлунием. Фото с балкона», — делится фотографией житель Усть-Каменогорска.

Паблик tipavlo запечатлел редкое явление на видео.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcPuk04DfPi/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Как вам #суперлуние? Кто пробовал снимать луну? ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-03T15:52:06+00:00">Дек 3 2017 в 7:52 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечалось ранее, декабрьское полнолуние, которое наступило 3 декабря в 21.49 по времени Астаны, позволяет наблюдать Суперлуну. А 4 декабря в 11.43 по времени Астаны Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние за 2017 год — 357 495 километров. Спутник в этот момент выглядит на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки — апогея. Суперлуние можно наблюдать всю ночь над южным горизонтом, при условии ясной безоблачной погоды.

К слову, несмотря на то, что это последнее полнолуние года, оно положит начало череде суперлуний.

«Следующие два январских полнолуния тоже будут считаться суперлуниями. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов бывают довольно редко. Суперлунием называют моменты, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 километров и время прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня», — сообщили ранее в Роскосмосе.

Кроме того, ближайшее редкое суперлуние ожидает нас в ночь 2 января 2018 года, разница между перигеем и полнолунием составит всего 4,5 часа. Луна подойдет к Земле в 03.56 очень близко — на 356 565 километров, а в 8.52 произойдет полнолуние.