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00:09 (мск), источник: РИА Новости

Ученые узнали о новых угрозах, которые таит в себе лишний вес

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Ученые Бристольского университета выяснили, что лишний вес влияет на уровень смертности в гораздо большей степени, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы на портале EurekAlert.

Источник: Reuters

Сотрудники университета проанализировали влияние высокого и низкого индекса массы тела (ИМТ) на организм человека. В исследовании приняли участие 60 тысяч детей и родителей.

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Ученые провели анализ взаимосвязи между массой тела пациентов, их физическим состоянием и смертностью в семьях.

Совместно с Норвежским университетом естественных и технических наук ученые из Бристоля выяснили, как смертность родителей связана с их массой тела и массой тела их детей. Исследование показало, что избыточный вес в гораздо большей степени увеличивает риск смерти, чем считалось ранее.

Предыдущие исследования не могли уловить «чистую» взаимосвязь между ожирением и смертностью. Проблема заключалась в том, что на выводы ученых влияли другие заболевания, перенесенные человеком.

Данный научный труд опирается на тот факт, что ИМТ родителей и детей связаны генетически. При этом на показатели ребенка не влияют болезни родителей. Взяв в расчет ИМТ детей и уровень смертности родителей, сотрудники научных центров смогли выявить прямое воздействие ожирения на риск смерти.

Данное исследование опровергает миф о том, что небольшой избыток массы тела не может сильно повлиять на здоровье человека.

«Мы обнаружили, что предыдущие исследования недооценили влияние избыточного веса на смертность, и наши выводы подтверждают нынешние рекомендации по поддержанию ИМТ в пределах от 18,5 до 25», — заявил один из авторов исследования доктор Дэвид Кларк.

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