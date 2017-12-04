Ученые узнали о новых угрозах, которые таит в себе лишний вес

Сотрудники университета проанализировали влияние высокого и низкого индекса массы тела (ИМТ) на организм человека. В исследовании приняли участие 60 тысяч детей и родителей.
Ученые провели анализ взаимосвязи между массой тела пациентов, их физическим состоянием и смертностью в семьях.
Совместно с Норвежским университетом естественных и технических наук ученые из Бристоля выяснили, как смертность родителей связана с их массой тела и массой тела их детей. Исследование показало, что избыточный вес в гораздо большей степени увеличивает риск смерти, чем считалось ранее.
Предыдущие исследования не могли уловить «чистую» взаимосвязь между ожирением и смертностью. Проблема заключалась в том, что на выводы ученых влияли другие заболевания, перенесенные человеком.
Данный научный труд опирается на тот факт, что ИМТ родителей и детей связаны генетически. При этом на показатели ребенка не влияют болезни родителей. Взяв в расчет ИМТ детей и уровень смертности родителей, сотрудники научных центров смогли выявить прямое воздействие ожирения на риск смерти.
Данное исследование опровергает миф о том, что небольшой избыток массы тела не может сильно повлиять на здоровье человека.
«Мы обнаружили, что предыдущие исследования недооценили влияние избыточного веса на смертность, и наши выводы подтверждают нынешние рекомендации по поддержанию ИМТ в пределах от 18,5 до 25», — заявил один из авторов исследования доктор Дэвид Кларк.