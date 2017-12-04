От «Шнобеля до «Дарвина». Хит-парад дурацких лауреатов-2017

Помимо всевозможных премий в различных сферах жизни существуют еще и антипремии, призванные отметить самые неудачные и нелепые произведения искусства, изобретения, поступки людей и так далее.

Кто же в 2017 году пополнил когорту заслуженных «антигероев» планеты?

«Бэтмен против Супермена»: по уши в деньгах и по уши в «Малине»

«Золотая малина» — пожалуй, самая известная антипремия в мире. С 1981 года ее вручают за самые сомнительные достижения в области кинематографа. По сложившейся традиции, «Малиной» потчуют накануне «Оскара».

Картина «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» пришлась по вкусу публике. При бюджете в 250 миллионов долларов блокбастер про супергероев собрал в мировом прокате свыше 873 миллионов долларов.

Несмотря на топ, что фильм вошел в Топ-60 самых кассовых фильмов всех времени, критики разгромили его в пух и прах. Как следствие, 7 номинаций на «Золотую малину-2017».

25 февраля 2017 года «Золотую малину» получили номинант «Оскара» и звезда «Социальной сети» Джесси Айзенберг за худшую мужскую роль второго плана, Крис Террио и Дэвид С. Гойер — за худший сценарий, Бен Аффлек и Генри Кавилл за худший актерский дуэт. В довершение к этому фильм стал лауреатом «Золотой малины» в номинации «Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат».

Члена съемочной группы остается утешать себя древней мудростью о том, что деньги не пахнут.

Большие уши и коты-жидкости: обратная сторона науки

В сентябре 2017 года настала пора «чествования» лауреатов странных и сомнительных открытий в области науки. Шнобелевская, она же Игнобелевская премия не так проста, как кажется. Физик Андрей Гейм, в 2000 году получивший «Игонбеля» за «левитирующую лягушку», спустя десять лет был удостоен Нобелевской премии по физике.

Но далеко не факт, что победители «Игнобеля-2017» пойдут тем же путем.

Игнобелевскую премию мира 2017 году получила группа ученых из Цюрихского университета под руководством Майло Пьюэна за работу «Игра на диджериду как альтернативный способ лечения синдрома обструктивного апноэ во сне».

25 испытуемых, страдавших от храпа, играли на музыкальном инструменте австралийских аборигенов диджериду в течение 4 месяцев 5−6 дней в неделю по 25 минут, что значительно улучшило их сон.

Британский ученый Джеймс Хиткоут был удостоен премии в области анатомии за работу «Почему у старых людей такие большие уши». В ходе исследования ученый измерил уши у 200 пожилых людей, и установил, что у мужчин уши растут быстрее, чем у женщин, увеличиваясь примерно на 2миллиметра каждые 10 лет.

Но лучшим в 2017 году стал лауреат в области физики Марк-Антонин Фардин за работу о текучести кошек. Согласно результатам исследований ученого, кошки могут считаться как твердым телом, так и жидкостью, так как занимают форму сосуда, в котором лежат. Также Фардин установил, что взрослые коты и кошки растекаются принимают форму сосудов, быстрее, чем котята.

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«Победитель десятилетия»: русский вклад в «Премию Дарвина»

Премия Дарвина — пожалуй, самая мрачная из смешных и самая смешная из мрачных антипремий. С начала 1990-х годов обладателями премии объявляются индивидуумы, отправившиеся в мир иной наиболее глупым способом, либо сохранившие жизнь, но потерявшие репродуктивные способности в результате нелепого несчастного случая, произошедшего по их собственной глупости.

«Победителем десятилетия», а не только 2017 года, на сайте «Премии Дарвина» был назван сотрудник ОАО «Целинное предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» Курганской области России. О «достижении» этого человека 20 апреля сообщил сайт Государственной инспекции труда в Курганской области: «Электрогазосварщик произвел заряд списанной артиллерийской гаубицы, находящейся на территории организации, огнетушителем, со смесью карбида и воды, при взрыве огнетушителя в дуле гаубицы был смертельно ранен в область головы».

Осведомленные источники уточняют: гаубицу предполагалось установить в качестве памятника. Гражданин решил опробовать ее действие с помощью самодельного «снаряда». Естествоиспытатель, не дождавшись реакции карбида и воды, заглянул в ствол гаубицы, и в этот момент его затея с выстрелом удалась.

Единственным достойным оппонентом россиянина в борьбе за «Премию Дарвина-2017» можно признать жителя мексиканского города Сан-Лукас-Охитлан 60-летнего Мигеля Аная Пабло.

Немолодой фермер отличился в июне. Возвращаясь домой поздно вечером в состоянии алкогольного опьянения, Мигель обнаружил свою свинью, которая мирно отдыхала в грязи. Фермер дал хрюшке несколько пинков, вызывая ее на бой. Не выдержав унижения, свинья атаковала Мигеля, откусив ему три пальца и гениталии. Пострадавший фермер упал в грязь, где его и нашли соседи. Он был доставлен в больницу, однако в раны была занесена инфекция, и Мигель спустя несколько дней скончался. О дальнейшей судьбе свиньи, превысившей пределы необходимой самообороны, ничего неизвестно.

«Пригородный свинопас»: кто придумал самое странное название года

От мрачного перейдем к высокому — литературе. С 1978 года присуждаемая Diagram Prize — премия за самый странный книжный заголовок. Журналом The Bookseller отбирает кандидатов при помощи читателей, которые присылают самые нестандартные книжные заголовки. Приз — бутылку шампанского или красного вина — получает читатель, чей «кандидат» победил в голосовании. Сама же книга получает широкую известность за счет того, что о ее победе сообщают СМИ.

Лауреатом 2017 года стала книга британки Михаэлы Джайлс «Пригородный свинопас: полный путеводитель по разведению свиней, когда время — главный товар». Автор занимается исследованием здоровья животных и владеет небольшим стадом свиней в графстве Западный Сассекс. По ее словам, редакторы советовали дать книге «более разумное» название, но дама не пошла на уступки.

Впрочем, победитель-2017 выглядит весьма скромно, по сравнению с лауреатами прошлых лет, таким как «Начните с собственных ног, если хотите ясности в отношениях», «Перспективы 60-миллиграммовых упаковок для творога на 2009−2014 годы» и «Как защитить свой курятник от гоблинов».

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Как не надо писать о сексе

С начала 1990-х годов журнал Literary Review присуждает премию Bad Sex in Fiction Award — за худшее описание сексуальной сцены в литературе.

По мнению жюри, в 2017 году не было равных американскому писателю-романисту Кристоферу Боллену, автору книги «Разрушители». Учредители премии отметили, что Боллен зашел «слишком далеко в своих попытках описать знакомое новыми терминами».

Лауреатом писателя сделала следующая сцена: «Она закрывает свою грудь купальником. Все остальное остается очаровательно открытым. Кожа на ее руках и плечах разных оттенков загара, как водные разводы в ванне». Далее по тексту половые органы персонажа сравниваются с треугольником из бильярдных шаров.