В России посчитали количество волонтеров

По ее словам, посчитать количество добровольцев достаточно тяжело. «Считать ли только тех, кто каждый день этим занимается, или только один раз в неделю, или один раз в месяц», — заявила она. Одновременно Разуваева отметила, что по данным социологических исследований, стать волонтерами в России готовы до 50 процентов граждан.