Смерч в большом городе

Источник: РИА "Новости"

Ураганы и ливни, ледяные дожди и изморозь, затяжные волны тепла и холода — скачки природных аномалий с недавних пор случаются регулярно и ни в какие календари «народных примет» уже не вписываются. Ученые предупреждают: сюрпризы будут множиться и дальше, а больше всего достанется мегаполисам — Москве с Питером, а также крупным городам Краснодарского края. Москва в курсе: летняя жара и смог 2010-го, майские ураганы нынешнего года дают наглядное представление о том, каких неприятностей ждать в связи с изменением климата.

В столице эти ожидания систематизировали, подготовив принципиально новый документ, на основе которого столичные власти создадут «Климатический план мегаполиса» — стратегию, позволяющую оценить грядущие риски. Возможность ознакомиться с результатами работы целой группы ученых раньше других представилась «Огоньку».

График московской температуры за последние 100 лет напоминает кардиограмму сердечника — кривая упорно лезет вверх, сбиваясь в остроконечную гармошку. Но повышение температуры — лишь один из симптомов. Еще тревожнее, что погода стала меняться внезапно: пару часов солнца, потом дождь, шквалистый ветер и опять ясно — именно к такому климатическому сценарию ученые и призывают привыкать в новом веке. К тому же выводу подталкивает и недавний доклад авторитетного ВЭФ в Давосе по глобальным рискам: экстремальные погодные явления по масштабу воздействия на людей вышли на второе место (на первом по-прежнему оружие массового поражения).

Важный нюанс: для сельской местности капризы природы не столь критичны по сравнению с мегаполисами, для которых стихия в буквальном смысле становится проверкой на прочность. В Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Росгидромета уже посчитали: дороже всего изменения климата в России обойдутся Москве, Санкт-Петербургу и городам Краснодарского края. Ничего не поделаешь: экономический риск напрямую связан с плотностью населения и с ВВП региона. Индивидуальные риски — другое дело.

— Надо понимать, что индивидуальный риск для человека будет разным в разных регионах страны, — объясняет Елена Акентьева из обсерватории Росгидромета.

Если в чрезвычайную ситуацию, связанную с природным климатическим явлением, попадет, скажем, житель Тувы или Ингушетии, он окажется в более тяжелой ситуации, чем житель той же Москвы, просто потому, что там больше людей живут в ветхих домах и у них нет доступа к медицинской помощи высокого уровня. Елена Акентьева Сотрудник обсерватории Росгидромета

Чтобы противостоять всем возможным напастям, нужен «Климатический план» — документ, который оценивает, какие части инфраструктуры той или иной территории пострадают от перемены климата в первую очередь. Москва — первый город в России, где заговорили о необходимости такой инициативы.

— В последние годы во многих крупных городах мира именно с помощью таких программ оценивают, как именно изменения климата будут воздействовать на город и как к этим изменениям адаптироваться, — рассказала «Огоньку» завкафедрой инженерной экологии и охраны труда НИУ «Московский энергетический институт» Ольга Кондратьева.— Так что появление подобной инициативы в Москве вполне в духе времени, хотя для России этот опыт — передовой.

Шквал перемен

О том, что с климатом что-то не так и всем нам нужно учиться жить в новых условиях, жителей средней полосы РФ убеждать не надо. Это раньше стихия шалила все больше по регионам, в последние годы она не щадит и столицу. Аномальная жара 2010-го, ледяные дожди 2016-го, наконец, майские ураганы 2017-го принесли городу многомиллионные убытки. С чем это связано и как с этим быть, рассуждали на VII Научно-практической конференции по актуальным экологическим проблемам Московского региона. На одном из круглых столов по ходу дискуссии представители МЧС прямо заявили, что в столице чрезвычайной ситуацией все чаще становится сам климат.

В прошлом году в столице по статистике порывы ветра до 22 метров в секунду фиксировались 82 раза, а в 2017-м — 90. В этом году события получили особый резонанс — погибли люди. Сергей Чудопал Начальник главного управления МЧС по городу Москве

Жертв можно было избежать: большая часть погибших делала то, чего делать в такой ситуации нельзя категорически, — укрывалась от непогоды в парковой зоне (и погибла при падении деревьев), пряталась в автобусных остановках — ветер перевернул некоторые из них. По словам полковника Чудопала, режим ЧС не вводился, потому что параметры аномалии до чрезвычайных не дошли: инструкция предполагает введение режима ЧС, когда ветер несется со скоростью 25 метров в секунду, а повалы деревьев и разрушение кровель «гарантированы». То есть весенний ураган был не критичным, но стал трагичным, поскольку люди оказались «не в то время и не в том месте».

Ученые природный катаклизм объясняют так: в теплое время года все чаще стали возникать взрывные конвективные процессы — это когда насыщенный влагой воздух от поверхности быстро поднимается вверх, собирается в облака, порождая грозы, ливни и шквалистый ветер. Предсказывать такие процессы чрезвычайно сложно, замерять трудно, а ждать наступления «критических величин» не всегда целесообразно.

— Если бы у нас был более точный прогноз погоды — с детализацией по районам или даже по улицам, то трагедию можно было бы предупредить, — говорит полковник Чудопал.— Но подобных возможностей у нас пока нет. Прогнозы, которые нам даются, не учитывают движение всех воздушных масс в пределах городской среды с учетом застройки, потому что такие процессы не поддаются математическому моделированию. Мы пытались заниматься моделированием движения потоков воздуха в туннелях метро (в связи с предупреждением выброса опасных веществ) и поняли, что это невозможно. А у нас улицы строят именно как тоннели, и ветра могут перестраиваться из одного направления в другое. Так что прогнозы мы получаем усредненные, которые реальной картины происходящего не отражают.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

После майской трагедии (всего этот ураган унес в столице жизни 18 человек) мэрия Москвы вместе с МЧС решила не только в срочном порядке наладить систему оповещения о климатических коллапсах, но и совершенствовать краткосрочные прогнозы.

Уже в начале лета глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал: вскоре в Москве заработает самый мощный в РФ суперкомпьютер производительностью в 1,2 петафлопса — он и обеспечит точечный прогноз в городе с шагом в 1 километр.

Машина будет предсказывать вероятность возникновения ураганов и ливней в определенных районах столицы за 2−3 часа до чрезвычайной ситуации.

— Работы по введению нового компьютера идут по графику, — рассказал «Огоньку» заместитель директора Главного вычислительного центра Росгидромета Владимир Анцыпович.— Но чтобы начать создавать новый прогноз, недостаточно просто включить компьютер. На нем нужно наладить работу целого комплекса сложных схем, а это занимает время. Поэтому прогнозы с более полной детализацией будут доступны не раньше, чем через год.

Поймать волну

Сделать город безопасным в условиях меняющегося климата — искусство. И мегаполисы мира в этом новом жанре соревнуются весьма активно. Раньше лидерами были Нью-Йорк, Лондон и Париж, теперь на первом месте — Китай, где еще недавно экология была не в приоритете. Что касается Москвы, то адаптация к переменам климата здесь пока носит характер сугубо рекомендательный — департамент природопользования о нем лишь информирует. Принятие «Климатического плана мегаполиса» выведет ситуацию на иной уровень. Прежде всего станет понятно, какие системы окажутся в Москве под ударом из-за изменения климата.

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— Наше исследование выявило, что технические системы мегаполиса за последние пять-семь лет адаптировались к изменению климата достаточно интенсивно, — говорит Ольга Кондратьева.— Например, многие энергетические компании предусмотрели и уже ввели целый комплекс мер по снижению неблагоприятного воздействия на линии электропередачи. Но, как выясняется, наиболее уязвимы перед стихией люди. И основной ущерб государству — именно через них. Мы подсчитали: экономический ущерб от заболеваемости людей и преждевременной смерти из-за климатических изменений может достигать 1,5−2 процента от валового регионального продукта столицы. Тогда как стоимость адаптационных мероприятий — в разы дешевле.

Исследование показало: люди в мегаполисах страдают как непосредственно при природных ЧС (при смерчах и шквалистом ветре), так и — в несоизмеримо большей мере — от сопряженных с ними заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых, которые обостряются при экстремальных температурах.

— Ученые давно задаются вопросом, что в городе является наиболее опасным для человека в момент изменения климата, — говорит завлабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич.

Мы исследовали 12 российских городов, расположенных в разных климатических зонах, и выяснили, что наиболее опасны так называемые волны жары (ситуация, когда много дней держится высокая плюсовая температура, которая практически не падает ночью.— «О») и загрязнение воздуха. А уж когда эти два фактора объединяются — картина получается чрезвычайно опасная. Борис Ревич Завлабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН

По словам профессора Ревича, наиболее показательной тут стала вторая половина лета 2010 года, когда в Москве на протяжении 44 дней держался антициклон: температура зашкаливала выше 35 градусов, сочетаясь с предельно допустимой концентрацией вредных веществ в атмосфере. По оценкам специалистов, это привело к 56 тысячам дополнительных смертей на европейской территории России.

— Академик Борис Порфирьев подсчитал, что экономические потери от той жары достигли 250 млрд рублей. Цифра гигантская. Поэтому в 2013 году правительство Москвы сформировало план действий — что нужно предпринять, чтобы подобные тяжелейшие ситуации не повторялись, — говорит Борис Ревич.

Этот комплекс мер во многом повторяет знаменитый «Парижский план», который был разработан в столице Франции после аномальной жары 2003-го. В рамках московского варианта создана система раннего оповещения о наступлении жары, обустроены прохладные комнаты в социальных учреждениях, куда люди могут прийти передохнуть, предусмотрено кондиционирование общественного транспорта (кроме метро — его дополнительное охлаждение обесточило бы всю Москву). В планах также: строительство «сухих фонтанов», распределяющих водяной пар, и активное затенение городского пространства — посадка крупномеров, высоких кустарников, установка дополнительных навесов и т. д.

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Стоит добавить, что в мировой практике борьба с жарой нашла отражение даже в строительных нормах. Так, в Лондоне застройщиков обязывают строить лоджии и устанавливать козырьки на южных, западных и юго-западных фасадах, которые защищают здания от перегрева.

Законодательно регулируется и доля зеленого пространства в городе: парки и лесопарки — это так называемые зоны холода, которые лучше всего защищают от жары. По нормам ВОЗ, человек должен иметь возможность дойти пешком до зеленого оазиса в мегаполисе в течение 15 минут. Для этого площадь зеленых насаждений в современном городе должна занимать не менее 25 процентов территории. В Москве (судя по статистике) она занимает 50 процентов.

— Власти Москвы говорят, что у нас один из самых зеленых городов мира, но тут есть определенное лукавство, — говорит профессор Борис Ревич.— При подсчете включают в «общий котел» Лосиный остров и вновь присоединенные территории Новой Москвы, потом эти площади делят на 12,5 млн москвичей и получают замечательные показатели, которые… не соответствуют действительности. Чтобы понять реальное положение дел с озеленением столицы, нужно вернуться к традиционной территории Москвы, которая находится внутри МКАД с небольшими «выступами» за кольцевую. Тогда картина получится иная. И, кстати, еще одной мерой борьбы с жарой в мегаполисе в мире считаются снижение площадей так называемых запечатанных территорий. Запечатанных — это значит целиком заасфальтированных. У нас популярен другой формат — вместо асфальта появляются «заплиточные» территории, площади которых растут, а они тоже аккумулируют тепло.

Специалисты предлагают столице одно из возможных решений проблемы — превращение в парки заброшенных индустриальных площадей.

Например, постройка МЦК позволила расчистить 10 тысяч гектаров промзон, что могло бы дать существенную прибавку к «зеленым территориям» города. Но понимают: скорее всего это не произойдет — уже сейчас там планируется возвести около 2 млн квадратных метров недвижимости. В целом же, согласно генплану Москвы на 2010−2025 годы, застройка будет увеличена до 600 млн квадратных метров, включая строительство до 60 высотных комплексов.

— Знаем ли мы риски реновации для жителей столицы? — размышляет профессор Ревич.— Представляем ли мы, сколько в столице будет приезжих, насколько возрастет транспортный поток и увеличится плотность населения? Большой вопрос, насколько вообще новые правила застройки согласованы с Роспотребнадзором. Известен лишь факт, что они были разработаны НИИ Строительной физики, что странно, раньше в этом всегда принимали участие гигиенисты…

По словам профессора, с плотностью населения в Москве произошел такой же статистический фокус, как и с озеленением: теперь в отчетах количество жителей столицы делят на территорию, включая Новую Москву, и получают вполне себе приличные цифры, позволяющие уплотнять застройку и дальше. Однако эксперт отмечает: в условиях изменения климата большая плотность населения несет в себе и большие риски, а какие именно, еще предстоит посчитать.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Мгла большого города

Еще одна примета «нового климата» — затяжные весна и осень, которые многим кажутся более щадящим вариантом по сравнению с сухими, но холодными зимами прошлых лет. Многим, но только не коммунальщикам, для которых мягкие зимы оборачиваются дополнительными заботами.

Чем дальше, тем больше в течение года появляется дней, когда температура словно качается на качелях: то держится на отметке плюс 2−5 градусов, то уходит в небольшой минус. Специалисты называют это «переход через ноль». Он всегда порождает большую влажность, туманы и вечную сырость. От этого гниют не только те коммуникации, что на поверхности, но и те, что находятся глубоко под землей. Особо коммунальщики опасаются за работу канализации: темпы строительства растут, а вот подземные коммуникации стареют. Уже сегодня 49% городской канализации работают на «критическом уровне износа». Свои проблемы пресловутый «переход через ноль» несет и энергетикам мегаполиса. Наглядное подтверждение — ЧП минувшей недели на востоке столицы, когда без тепла остались десятки тысяч квартир в нескольких районах.

— Колебания температуры около нуля повышают влажность грунта, — объясняет «Огоньку» замначальника отдела энергоменеджмента НИУ «МЭИ» Сергей Гужов.

При соприкосновении воды в местах негерметичных трубопроводов с теплыми трубами также повышается и содержание кислорода в грунтовых водах. Это ускоряет разрушение внешней оболочки трубы из-за коррозии. Сергей Гужов Замначальника отдела энергоменеджмента НИУ «МЭИ»

Еще один «подарок» от нового климата — мгла. Она бывает двух видов. Первый, это когда в воздухе висит сильная изморозь, — такого энергетика не боится. Второй связан с сильным смогом, когда в воздухе повышена концентрация продуктов горения, и это для энергосистем по-настоящему страшно. Концентрированная пыль осаждается на изолятор линии и если загрязнение велико, возможно короткое замыкание с отключением линии электропередачи.

Очень высокие и очень низкие температуры тоже не сулят ничего хорошего.

— Чем жарче в городе, тем выше потребление электроэнергии, потому что все больше людей используют кондиционеры, — поясняет Сергей Гужов.— А чем больше включено электроприборов у потребителей, тем сильнее загружено оборудование на подстанциях. Это может привести к перегрузкам, перегреву и последующим последовательным отключениям. Именно подобная ситуация спровоцировала аварию 2005 года на подстанции в Чагино, когда из-за перегрева трансформатора произошло веерное отключение электроэнергии в трети Москвы, а также в Тульской, Рязанской и Калужской областях.

Наконец, еще одним врагом энергетики называют ледяной дождь — тоже примета перемена климата. Явление очень опасное: в декабре 2010-го из-за такого дождя десятки деревьев упали на ЛЭП, вызвав серьезные разрушения и неполадки в энергосистеме.

— Представьте, мегаполис из-за обрывов проводов недополучил 125 млн кВт ч и лишился на период аварий 3-процентного резерва мощности. Это очень большие цифры, — говорит Сергей Гужов.

Какой будет нынешняя зима, энергетики не знают, но неприятностей ждут: зимой в холодные и ветреные дни энергосистема Москвы работает в режиме повышенных нагрузок по причине того, что жителям приходится пользоваться обогревателями. А из-за роста строительства нагрузка будет только расти — на 2 процента в год.

Энергетики разрабатывают и реализуют целый комплекс мер адаптации. Многое уже сделано: после 2005-го и 2010-го количество аварий снизилось на 25 процентов за счет того, что обновили часть ветхих систем, установили автоматические системы слежения за состоянием оборудования, расширили просеки вдоль ЛЭП.

В проекте «Климатического плана» Москвы говорится, что точные прогнозы относительно темпов и характера климатических перемен отсутствуют, но ясно, что нагрузка будет ложиться на все системы — и на энергетику, и на транспорт, и на ЖКХ. Поэтому жизнь в городе будет становиться все более дорогой. А чтобы она оставалась при этом еще и более или менее безопасной, решено начать с информационной работы: рассказать населению о том, как себя вести при шквалистом ветре, ледяном дожде, ливнях, волнах жары и холода, — именно с этого адаптацию к изменению к климату начинали во всех мировых мегаполисах.

У составителей «Климатического плана» пожелание к горожанам одно: надо учиться жить в мегаполисе по-новому. У природы есть для нас плохая погода…