Порок изобилия
Треть производимой в мире еды идет в мусор. Почему, выясняла Наталия Нехлебова.
Треть производимой в мире еды идет в мусор. Почему, выясняла Наталия Нехлебова.
40 процентов купленных продуктов не съедается, а отправляется в мусорное ведро, сообщается в последнем исследовании Международного совета по защите природных ресурсов. «Чемпионы» — американцы, но это проблема не только США. В глобальном масштабе, по подсчетам ООН, человечество выкидывает еды на 750 млрд долларов в год. Почему это происходит, разбирался «Огонек».
В этом мусорном контейнере за супермаркетом столько еды, что мне на месяц хватит, я не покупаю еду уже несколько лет.
Фриганизм — наиболее одиозный метод борьбы с перепроизводством еды. Люди идейно отказываются покупать еду, так как слишком большое количество пригодных в пищу продуктов оказывается в мусорных контейнерах.
Всего мы выбрасываем треть производимой еды — 1,6 млрд тонн. При этом на планете около миллиарда людей страдает от голода. Как человечество оказалось в такой абсурдной ситуации?
— Проблема комплексная, — поясняет Дана Гандерс, член Международного совета по защите природных ресурсов, — мы теряем еду на всех этапах. Во время уборки урожая, доставки к фабрикам и супермаркетам, в торговых сетях и сами потребители ее выбрасывают (например, средний американец выкидывает еды на 2 тысячи долларов в год).
Кроме того, простая экономическая истина заключается в том, что чем больше еды потребители выбрасывают, тем больше производители могут продать.
От поля до прилавка
Около 7 процентов урожая остается на полях. Причина проста:
Основная масса гниющей на свалках еды в развитых странах попадает в отходы с прилавков — около 30 процентов. В супермаркетах пропадает в основном выпечка, мясо, морепродукты, готовая еда, фрукты и овощи.
Почему это происходит? Чтобы человек покупал, супермаркеты должны быть сияющим царством изобилия. Такова политика торговых сетей — только в таких «интерьерах» покупатель складывает в корзину больше товаров.
Это приводит к тому, что, например, в США на полках продуктов в два раза больше, чем требуется американцам. Просто ради образа бесконечного изобилия мы выбрасываем миллиарды тонн еды.
Чтобы человек покупал, супермаркеты должны быть сияющим царством изобилия. Только в таких «интерьерах» покупатель складывает в корзину больше товаров.
Еще одна причина — «ловушка срока годности». В Америке и Европе на упаковке есть две временные границы: «годен до» и «лучше употребить до». Обычно еда отправляется в мусорку за
— Современный американец выбрасывает в два раза больше еды, чем его родители в 1970-х, — замечает Дана Гандерс.— Калорийность наших блюд и их размеры сильно выросли за последние 30 лет.
С 1982 года калорийность кусочка пиццы увеличилась на 70 процентов. Растет размер тарелок (в среднем с 1960-х он вырос на 36 процентов), но они все равно заполняются — тем, что мы уже съесть не в силах.
«Еда давно перестала быть для нас ценностью, — говорит профессор Луиз Фреско, президент Вагенингенского университета в Голландии (ведущего аграрного исследовательского центра в мире).— Выбрасывание еды становится совершенно обычным делом даже для тех, кто заботится об окружающей среде».
Согласно расчетам ООН, углеродный след всей выброшенной еды в глобальном масштабе в год составляет 3,3 млрд тонн. Для сравнения: мировой объем выбросов — 50 млрд тонн.
Поиск выхода
В некоторых странах проблему решают на государственном уровне. В 2012 году Европейский парламент принял резолюцию, по которой к 2020 году количество выбрасываемой еды необходимо сократить на 50 процентов. То есть люди должны прекратить отправлять еду на свалку из осознания ответственности перед природой. Вопрос в том, как такую ответственность привить?
Бизнес тоже работает над проблемой. Например, компания Bayer каждые два года проводит Молодежный сельскохозяйственный саммит. В этом году в Брюсселе 100 молодых людей 18−25 лет совместно решали современные проблемы сельского хозяйства. Объединившись в группы по 10 человек, они должны были разработать конкретные программы действий (авторы лучших проектов получают деньги на их реализацию). По проблеме перепроизводства еды победил проект «Несовершенные образы». «Мы придумали и нарисовали героев — некрасивые овощи и фрукты», — рассказывает Дарина Сердюкова, студентка Ставропольского государственного аграрного университета.
Мы создаем план обучения для детей начальных классов, куда будут включены различные интерактивные занятия, которые помогут привить школьникам бережное отношение к некрасивым овощам и фруктам. Ведь их выбрасывают, потому что они не соответствуют стандартам красоты. Мы хотим это исправить.
Это можно только приветствовать: ведь в аттракционе «утилизация еды» Россия, увы, не отстает от всего мира: по данным Росстата, у нас в стране отправляют на свалку 20−25 процентов купленных продуктов питания.
Эффективных средств борьбы с этим пока не придумано, хотя определенные
Экспертиза
Мы выбрасываем планету
В развитых и развивающихся странах еда теряется на разных этапах. В странах с высоким и средним доходом, в том числе в России, основные потери происходят в ритейле и непосредственно в домохозяйствах.
Для развивающихся стран характерны другие проблемы:
Еще одна важная проблема — мы тратим огромное количество ресурсов на то, чтобы произвести еду, которую потом выбросим. Это значит, что 28 процентов всех сельхозугодий на планете используются «впустую», и это при том, что сегодня под производство продовольствия занята половина поверхности суши, в принципе пригодная для произрастания растений.
Значительную часть сельскохозяйственных территорий, особенно в тропиках, еще недавно занимали леса и богатейшие с точки зрения биоразнообразия тропические саванны. Сейчас основной удар приходится на флору и фауну Серрадо в Бразилии и Чако в Парагвае, где ежедневно уничтожается до 2 тысяч гектаров уникальных экосистем, чтобы освободить площади для соевых плантаций и под пастбища для крупного рогатого скота. Кроме того, потери продовольствия ведут к значительному перерасходу водных ресурсов.
Общий объем воды, используемой для производства еды, которая потом окажется выброшенной (а это почти 250 кубических километров), сопоставим с годовым стоком Волги или с тремя Женевским озерами. То есть, выбрасывая еду, мы отправляем в мусорку биоресурсы планеты.
Чтобы решить проблему, важно активно развивать ответственное потребительское поведение. Это длительный процесс, но подобные культурные сдвиги уже происходили. Ведь мы не считаем нормой товары, произведенные с применением детского труда. Или рабского. А вот браконьерская икра, паркет из краснокнижного дуба или говядина, для производства которой в Южной Америке вырубаются и выжигаются тропические леса, все еще не считаются
А ведь пищевые отходы в конце концов могут также стать ценным ресурсом, основой для бизнеса, а не источником экологических проблем. Газ, который выделяют пищевые отходы, можно использовать для отопления. Уже сегодня активно разрабатываются технологии, которые позволят использовать пищевые отходы для производства кормов для аквакультуры, а также для создания биотоплива.
Брифинг
Ронни Кан, член Национального совета Австралии по борьбе с продуктовыми потерями.
Около 1,4 млрд гектаров земли используется, чтобы производить еду, которая в итоге будет выброшена. Это тревожные данные, учитывая что к 2050 году нам будет необходимо удвоить производство, чтобы накормить растущее население.
Вырубить больше лесов, осушить больше рек, потратить больше угля, нефти. Сокращение количества еды, которая выбрасывается, значительно бы облегчило бремя, которое ляжет на природные ресурсы.
Источник: ABC News.
Роберт ван Оттердайк, руководитель Рабочей группы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Есть две страны, которые шагнули далеко вперед. Первая — Великобритания, где целый ряд государственных организаций занимается непосредственно проблемой пищевых отходов. А вот в Дании ситуация изменилась к лучшему благодаря усилиям всего одной неравнодушной женщины. Причем Селина Джул — не профессиональный эколог, она просто заинтересовалась этим вопросом, детально изучила его и начала действовать.
Сначала писала заметки на Facebook, потом с помощью друзей создала сайт, посвященный проблеме пищевых отходов. Постепенно движение Stop Wasting Food охватило всю страну и пошло дальше, в другие скандинавские страны.
Источник: газета Lavkalavka.
Анна Кирилловская, руководитель проекта «Фудшеринг» в
Мы благотворительная волонтерская организация с экологическим уклоном. Мы даем магазинам, кафе и ресторанам возможность поступать разумно, рационально, в духе времени. Нам ничего не «дарят» — мы забираем то, что лишнее. Приходим к владельцу заведения и говорим: «Слушайте, вы сейчас вот это выбросите, а давайте лучше мы сделаем так, чтобы приехал волонтер и забрал ненужное, чтобы ничего не попало в помойку». Мы берем на себя труд вывезти еду и отдать ее тем, кто в ней нуждается. Делаем общее дело — спасаем еду.
Источник: Натур Продукт.
Материал подготовила Наталия Нехлебова