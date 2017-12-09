Порок изобилия

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

40 процентов купленных продуктов не съедается, а отправляется в мусорное ведро, сообщается в последнем исследовании Международного совета по защите природных ресурсов. «Чемпионы» — американцы, но это проблема не только США. В глобальном масштабе, по подсчетам ООН, человечество выкидывает еды на 750 млрд долларов в год. Почему это происходит, разбирался «Огонек».

В этом мусорном контейнере за супермаркетом столько еды, что мне на месяц хватит, я не покупаю еду уже несколько лет. Алан Честер Последователь движения фриганов из Коннектикута

Фриганизм — наиболее одиозный метод борьбы с перепроизводством еды. Люди идейно отказываются покупать еду, так как слишком большое количество пригодных в пищу продуктов оказывается в мусорных контейнерах.

Всего мы выбрасываем треть производимой еды — 1,6 млрд тонн. При этом на планете около миллиарда людей страдает от голода. Как человечество оказалось в такой абсурдной ситуации?

— Проблема комплексная, — поясняет Дана Гандерс, член Международного совета по защите природных ресурсов, — мы теряем еду на всех этапах. Во время уборки урожая, доставки к фабрикам и супермаркетам, в торговых сетях и сами потребители ее выбрасывают (например, средний американец выкидывает еды на 2 тысячи долларов в год).

Кроме того, простая экономическая истина заключается в том, что чем больше еды потребители выбрасывают, тем больше производители могут продать. Дана Гандерс Член Международного совета по защите природных ресурсов

От поля до прилавка

Около 7 процентов урожая остается на полях. Причина проста: из-за низких рыночных цен на продукты фермеру иногда дешевле оставить урожай на поле, чем потратить средства на его сбор.

Дальше — больше: до 20 процентов уже собранного урожая фермерам приходится выбрасывать, потому что фрукты и овощи не соответствуют «стандартам красоты» торговых сетей (не тот размер, цвет, вес, количество пятнышек).

Источник: Anda Ambrosini / CC0

Основная масса гниющей на свалках еды в развитых странах попадает в отходы с прилавков — около 30 процентов. В супермаркетах пропадает в основном выпечка, мясо, морепродукты, готовая еда, фрукты и овощи.

Почему это происходит? Чтобы человек покупал, супермаркеты должны быть сияющим царством изобилия. Такова политика торговых сетей — только в таких «интерьерах» покупатель складывает в корзину больше товаров.

Это приводит к тому, что, например, в США на полках продуктов в два раза больше, чем требуется американцам. Просто ради образа бесконечного изобилия мы выбрасываем миллиарды тонн еды. Стюарт Тристрам Писатель и экоактивист

Чтобы человек покупал, супермаркеты должны быть сияющим царством изобилия. Только в таких «интерьерах» покупатель складывает в корзину больше товаров.

Источник: Jakub Kapusnak / CC0

Еще одна причина — «ловушка срока годности». В Америке и Европе на упаковке есть две временные границы: «годен до» и «лучше употребить до». Обычно еда отправляется в мусорку за два-три дня до истечения последней даты, хотя она будет пригодна в пищу еще почти неделю, после того как ее выбросили. В Великобритании из-за этого пропадает около 20 процентов еды.

— Современный американец выбрасывает в два раза больше еды, чем его родители в 1970-х, — замечает Дана Гандерс.— Калорийность наших блюд и их размеры сильно выросли за последние 30 лет.

С 1982 года калорийность кусочка пиццы увеличилась на 70 процентов. Растет размер тарелок (в среднем с 1960-х он вырос на 36 процентов), но они все равно заполняются — тем, что мы уже съесть не в силах. Дана Гандерс Член Международного совета по защите природных ресурсов

«Еда давно перестала быть для нас ценностью, — говорит профессор Луиз Фреско, президент Вагенингенского университета в Голландии (ведущего аграрного исследовательского центра в мире).— Выбрасывание еды становится совершенно обычным делом даже для тех, кто заботится об окружающей среде».

Между тем горы гниющей еды ответственны за выделение парниковых газов — главной причины антропогенных климатических изменений.

Согласно расчетам ООН, углеродный след всей выброшенной еды в глобальном масштабе в год составляет 3,3 млрд тонн. Для сравнения: мировой объем выбросов — 50 млрд тонн.

Поиск выхода

В некоторых странах проблему решают на государственном уровне. В 2012 году Европейский парламент принял резолюцию, по которой к 2020 году количество выбрасываемой еды необходимо сократить на 50 процентов. То есть люди должны прекратить отправлять еду на свалку из осознания ответственности перед природой. Вопрос в том, как такую ответственность привить?

Источник: РИА "Новости"

Бизнес тоже работает над проблемой. Например, компания Bayer каждые два года проводит Молодежный сельскохозяйственный саммит. В этом году в Брюсселе 100 молодых людей 18−25 лет совместно решали современные проблемы сельского хозяйства. Объединившись в группы по 10 человек, они должны были разработать конкретные программы действий (авторы лучших проектов получают деньги на их реализацию). По проблеме перепроизводства еды победил проект «Несовершенные образы». «Мы придумали и нарисовали героев — некрасивые овощи и фрукты», — рассказывает Дарина Сердюкова, студентка Ставропольского государственного аграрного университета.

Мы создаем план обучения для детей начальных классов, куда будут включены различные интерактивные занятия, которые помогут привить школьникам бережное отношение к некрасивым овощам и фруктам. Ведь их выбрасывают, потому что они не соответствуют стандартам красоты. Мы хотим это исправить. Дарина Сердюкова Студентка Ставропольского государственного аграрного университета

Это можно только приветствовать: ведь в аттракционе «утилизация еды» Россия, увы, не отстает от всего мира: по данным Росстата, у нас в стране отправляют на свалку 20−25 процентов купленных продуктов питания.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Эффективных средств борьбы с этим пока не придумано, хотя определенные ноу-хау все же есть. Например, во многих странах существуют так называемые банки продовольствия, куда производители и торговые сети сдают продукты, срок годности которых истекает, а банки распределяют их нуждающимся. Есть такой банк и в России — Фонд продовольствия «Русь». По словам его президента Виктории Крисько, в год фонд перераспределяет более 5 тысяч тонн продуктов. Могли бы и больше, но есть специфика — в России торговые сети не участвуют в этом, поэтому фонд работает только с производителями.

А неучастие торговых сетей объясняется просто: наше законодательство устроено таким образом, что при передаче продуктов на благотворительность сетям придется заплатить большой налог. Поэтому им выгоднее еду выбрасывать. Это сотни тонн в неделю — от каждой сети.

Экспертиза

Мы выбрасываем планету

В развитых и развивающихся странах еда теряется на разных этапах. В странах с высоким и средним доходом, в том числе в России, основные потери происходят в ритейле и непосредственно в домохозяйствах. Павел Боев Главный координатор программы «Зеленая экономика» WWF России

Для развивающихся стран характерны другие проблемы: из-за несовершенных сельскохозяйственных технологий, слабой транспортной системы и ненадлежащих условий хранения до 40 процентов продуктов там просто не добирается до потребителя. В том числе это происходит в странах, где существует проблема голода. И там в некоторых случаях есть очень простые решения. Только распространение влагоотталкивающих мешков для хранения риса на Филиппинах помогло снизить потерю этого продукта на 15 процентов. В Западной Африке начали просто высушивать фрукты и корнеплоды, чтобы увеличить длительность их хранения.

Еще одна важная проблема — мы тратим огромное количество ресурсов на то, чтобы произвести еду, которую потом выбросим. Это значит, что 28 процентов всех сельхозугодий на планете используются «впустую», и это при том, что сегодня под производство продовольствия занята половина поверхности суши, в принципе пригодная для произрастания растений. Павел Боев Главный координатор программы «Зеленая экономика» WWF России

Значительную часть сельскохозяйственных территорий, особенно в тропиках, еще недавно занимали леса и богатейшие с точки зрения биоразнообразия тропические саванны. Сейчас основной удар приходится на флору и фауну Серрадо в Бразилии и Чако в Парагвае, где ежедневно уничтожается до 2 тысяч гектаров уникальных экосистем, чтобы освободить площади для соевых плантаций и под пастбища для крупного рогатого скота. Кроме того, потери продовольствия ведут к значительному перерасходу водных ресурсов.

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Общий объем воды, используемой для производства еды, которая потом окажется выброшенной (а это почти 250 кубических километров), сопоставим с годовым стоком Волги или с тремя Женевским озерами. То есть, выбрасывая еду, мы отправляем в мусорку биоресурсы планеты.

Мы тратим ресурсы для того, чтобы произвести еду, которую потом выбросим.

Чтобы решить проблему, важно активно развивать ответственное потребительское поведение. Это длительный процесс, но подобные культурные сдвиги уже происходили. Ведь мы не считаем нормой товары, произведенные с применением детского труда. Или рабского. А вот браконьерская икра, паркет из краснокнижного дуба или говядина, для производства которой в Южной Америке вырубаются и выжигаются тропические леса, все еще не считаются чем-то неприемлемым. Поразительно, но не считается неприличным и выбрасывать еду.

Женевское озеро | Источник: Markus Spiske / CC0

А ведь пищевые отходы в конце концов могут также стать ценным ресурсом, основой для бизнеса, а не источником экологических проблем. Газ, который выделяют пищевые отходы, можно использовать для отопления. Уже сегодня активно разрабатываются технологии, которые позволят использовать пищевые отходы для производства кормов для аквакультуры, а также для создания биотоплива.

Брифинг

Ронни Кан, член Национального совета Австралии по борьбе с продуктовыми потерями.

Около 1,4 млрд гектаров земли используется, чтобы производить еду, которая в итоге будет выброшена. Это тревожные данные, учитывая что к 2050 году нам будет необходимо удвоить производство, чтобы накормить растущее население. Ронни Кан Член Национального совета Австралии по борьбе с продуктовыми потерями

Вырубить больше лесов, осушить больше рек, потратить больше угля, нефти. Сокращение количества еды, которая выбрасывается, значительно бы облегчило бремя, которое ляжет на природные ресурсы.

Источник: ABC News.

Роберт ван Оттердайк, руководитель Рабочей группы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Есть две страны, которые шагнули далеко вперед. Первая — Великобритания, где целый ряд государственных организаций занимается непосредственно проблемой пищевых отходов. А вот в Дании ситуация изменилась к лучшему благодаря усилиям всего одной неравнодушной женщины. Причем Селина Джул — не профессиональный эколог, она просто заинтересовалась этим вопросом, детально изучила его и начала действовать.

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Сначала писала заметки на Facebook, потом с помощью друзей создала сайт, посвященный проблеме пищевых отходов. Постепенно движение Stop Wasting Food охватило всю страну и пошло дальше, в другие скандинавские страны. Роберт ван Оттердайк Руководитель Рабочей группы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

Источник: газета Lavkalavka.

Анна Кирилловская, руководитель проекта «Фудшеринг» в Санкт-Петербурге.

Мы благотворительная волонтерская организация с экологическим уклоном. Мы даем магазинам, кафе и ресторанам возможность поступать разумно, рационально, в духе времени. Нам ничего не «дарят» — мы забираем то, что лишнее. Приходим к владельцу заведения и говорим: «Слушайте, вы сейчас вот это выбросите, а давайте лучше мы сделаем так, чтобы приехал волонтер и забрал ненужное, чтобы ничего не попало в помойку». Мы берем на себя труд вывезти еду и отдать ее тем, кто в ней нуждается. Делаем общее дело — спасаем еду.

Источник: Натур Продукт.