Египет запустил систему электронных виз
В Египте начала действовать система электронных виз, которую запустил президент Абдель Фаттах
В Египте начала действовать система электронных виз, которую запустил президент Абдель Фаттах
«Этот проект позволит облегчить работу посольств и консульств Египта за рубежом, оказывать визовые услуги более эффективно и быстро, а также обеспечит точное управление и контроль за обработкой информационных данных на всех таможенных терминалах республики», — цитирует ТАСС президента.
Электронные визы станут первым этапом реализации комплексного проекта по информатизации таможенных и миграционных управлений и создания электронных баз данных.
По новой процедуре, туристам достаточно заполнить нужную форму в электронном виде, а после одобрения властями копия визы будет направлена им по электронной почте.