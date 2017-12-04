Египет запустил систему электронных виз

«Этот проект позволит облегчить работу посольств и консульств Египта за рубежом, оказывать визовые услуги более эффективно и быстро, а также обеспечит точное управление и контроль за обработкой информационных данных на всех таможенных терминалах республики», — цитирует ТАСС президента.