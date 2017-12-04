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01:25 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Египет запустил систему электронных виз

В Египте начала действовать система электронных виз, которую запустил президент Абдель Фаттах ас-Сиси на международной конференции по информационным и коммуникационным технологиям в Каире.

«Этот проект позволит облегчить работу посольств и консульств Египта за рубежом, оказывать визовые услуги более эффективно и быстро, а также обеспечит точное управление и контроль за обработкой информационных данных на всех таможенных терминалах республики», — цитирует ТАСС президента.

Электронные визы станут первым этапом реализации комплексного проекта по информатизации таможенных и миграционных управлений и создания электронных баз данных.

Визы будут выдаваться гражданам 43 государств в течение семи рабочих дней.

По новой процедуре, туристам достаточно заполнить нужную форму в электронном виде, а после одобрения властями копия визы будет направлена им по электронной почте.

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