Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
Алмазодобытчик не смог продать самый дорогой и чисты бриллиант РФ
СМИ узнали о состоянии лежащего в реанимации Олега Табакова
19-летняя россиянка погибла в Турции, уйдя с молодым человеком
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Опубликовано фото самоходной гаубицы «Коалиция» на колесном шасси
В ДНР поведали о целях задержанных диверсантов ВСУ
Светлана Лобода, Нюша и другие звезды на «Песне года 2017»
Наталья Водянова в кокошнике появилась на публике
От «Красухи» авиация противника теряется в пространстве — СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
01:42 (мск), источник: РИА Новости

Премьера фильма «Матильда» в США прошла при аншлаге

НЬЮ-ЙОРК, 4 дек — РИА Новости. Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» в Нью-Йорке прошла при полном аншлаге, сообщила РИА Новости организатор показов продюсер компании «Маэстро Артист» Мария Шкловер.

Источник: РИА Новости

В широкий прокат в США кинокартина выходит 9 декабря. 2—3 декабря в зале Tribeca Arts Center в Нью-Йорке состоялись первые показы фильма и общение зрителей с режиссером.

«Мы анонсировали показ фильма где-то за месяц, и все билеты были сразу раскуплены. Тогда мы ввели еще один день. В первый день был полный зал», — сказала Шкловер агентству.

Фильм
6.8
Матильда

Картина о романе наследника российского престола, будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской вызвала широкий общественный резонанс в России задолго до проката. Шкловер уверена, что фильм вызовет интерес и в США. «В следующую субботу мы начинаем показывать фильм по всей стране», — отметила она. В прокате фильм будет идти на русском с английскими субтитрами.

Из Нью-Йорка Учитель отправится в Торонто (Канада), а затем — в Майами, где также встретится со зрителями. Показ и обсуждение фильма с участием режиссера еще состоится в Гарвардском университете.

Внимание зрителей подогревалось, в том числе, и скандалом вокруг выхода фильма на экраны в России. Представляя картину в Нью-Йорке, режиссер и сам обратил на это внимание.

«Когда показываешь фильм в такой великой кинематографической стране, волнуешься, как его воспримут. Я очень хочу, чтобы вы посмотрели фильм, не озираясь на те скандалы и разговоры, которые были. Мы делали картину четыре года, искренне. Были собраны лучшие кинематографические силы из разных стран. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели именно кино», — обратился он к залу.

Однако интересовали зрителей не только сопровождавшие фильм громкие истории.

Спрашивали и о процессе создания картины: как нашли исполнителей, почему императора Николая II исполняет немецкий актер, какая сцена оказалась самой сложной, и не один раз — о богатых костюмах героев. Режиссер рассказал, что всего при съемках картины было использовано семь тысяч костюмов.

Читайте также
Поклонская назвала зрителей «Матильды» «нашкодившими школьниками»

«Выставки костюмов (фильма) уже были и еще будут. Эрмитаж попросил коронационные костюмы — это в порядке обсуждения. Честно говоря, отдавать не хочется. Посмотрим. Сейчас в российском кино идет какой-то возврат к серьезным историческим темам. В каждой большой стране есть определенные мастерские, где хранятся исторические костюмы — они есть во Франции, Италии и других. Мы сейчас поднимаем вопрос о том, чтобы создать такую общую коллекцию, которой могли бы пользоваться все кинематографисты в России», — сказал Учитель.

Фильм «Матильда» посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера прошла 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга, а в широкий прокат в России картина вышла 26 октября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В РПЦ рассказали, кому принадлежит инициатива обращения Филарета
Какой вклад сделала Россия в поиск подлодки 'Сан-Хуан'
В районе поисков пропавшей подлодки найден неопознанный объект
В Госдуме ответили на отказ США от участия в договоре о миграции
Венесуэла приступит к созданию собственной криптовалюты
В Баку покончил с собой офицер, причастный к гибели 11 человек
Слуцкий отправлен в отставку с поста главного тренера «Халла»
Ученые узнали о новых угрозах, которые таит в себе лишний вес
Автор первого в мире SMS-сообщения рассказал, о чем оно было
Спорт
Слуцкий ушел. Надежда осталась Российский тренер «Халла» ушел со своего поста по обоюдному согласию сторон
Авто
Kia Rio или Skoda Rapid: кто лучше? Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит сравнительный тест двух очень важных для рынка автомобилей: Skoda Rapid и нового Kia Rio
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Семья Меган Маркл показала ее детский фотоальбом Родственники актрисы поделились архивными снимками с журналистами.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь