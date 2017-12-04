Премьера фильма «Матильда» в США прошла при аншлаге

В широкий прокат в США кинокартина выходит 9 декабря.
«Мы анонсировали показ фильма
Картина о романе наследника российского престола, будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской вызвала широкий общественный резонанс в России задолго до проката. Шкловер уверена, что фильм вызовет интерес и в США. «В следующую субботу мы начинаем показывать фильм по всей стране», — отметила она. В прокате фильм будет идти на русском с английскими субтитрами.
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Внимание зрителей подогревалось, в том числе, и скандалом вокруг выхода фильма на экраны в России. Представляя картину в
«Когда показываешь фильм в такой великой кинематографической стране, волнуешься, как его воспримут. Я очень хочу, чтобы вы посмотрели фильм, не озираясь на те скандалы и разговоры, которые были. Мы делали картину четыре года, искренне. Были собраны лучшие кинематографические силы из разных стран. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели именно кино», — обратился он к залу.
Спрашивали и о процессе создания картины: как нашли исполнителей, почему императора Николая II исполняет немецкий актер, какая сцена оказалась самой сложной, и не один раз — о богатых костюмах героев. Режиссер рассказал, что всего при съемках картины было использовано семь тысяч костюмов.
«Выставки костюмов (фильма) уже были и еще будут. Эрмитаж попросил коронационные костюмы — это в порядке обсуждения. Честно говоря, отдавать не хочется. Посмотрим. Сейчас в российском кино идет
Фильм «Матильда» посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера прошла 6 октября в Мариинском театре