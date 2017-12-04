В Приморье похолодает до -35

Источник: Восток Медиа

В понедельник, 4 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Новая неделя принесёт в регион похолодание. Ожидается сильный северный ветер, а температурный фон в среднем понизится до 18−19 градусов со знаком «минус», в некоторых районах температурный фон опустится до -35, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала Примпогода.ру, в первой половине рабочей недели погодные условия над югом дальневосточного региона будут определять два барических образования. Гребень антициклона с центром над севером Кореи обусловит в Приморском крае малооблачную, морозную погоду. Осадки маловероятны. С северными ветрами на юг Дальнего Востока вторгнется холодная воздушная масса и в Приморье похолодает. В ночные часы будет морозно — от -10 до -25 градусов, в горных районах до -35. Днём температурный фон составит −7… −19 градусов.

Над акваторией Японского моря в северо-восточном направлении будет смещаться углубляющийся циклон, осадков он не вызовет, но повлияет на ветровой режим. Увеличатся барические градиенты, и на побережье Приморья усилится северный ветер.