Facebook запустит для россиян «интернет-барахолку»

Об этом «Известиям» рассказали три представителя российской интернет-отрасли.

Как указывают собеседники издания, доступ к сервису уже получила небольшая группа пользователей из РФ.

Товары на доске объявлений будут сгруппированы по категориям, например, одежда, косметика, бытовая техника, дом и сад и т. п. Однако заплатить за них в режиме онлайн будет невозможно — покупателю и продавцу придется договариваться самим о способе передачи товара и его оплаты. Однако они смогут обмениваться сообщениями через специальный мессенджер.

Подобный сервис был запущен в США и еще нескольких государствах в конце 2016 года, а в августе нынешнего он стал доступен в 17 странах Европы.