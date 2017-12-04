Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Повышенная чувствительность к звукам разрушила жизнь школьницы
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
СМИ узнали о состоянии лежащего в реанимации Олега Табакова
Матильда Шнурова проводит время в Париже
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Саакашвили рассказал, сколько пьет Пётр Порошенко
Гидрометцентр дал прогноз на всю зиму
Новый подводный ракетоносец РФ напугал английские СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Ксения Собчак и Алсу пришли в роскошных платьях на концерт в Моск
Матильда Шнурова проводит время в Париже
СМИ: Настя Каменских пришла к Урганту в смелом мини
От «Красухи» авиация врага теряется в пространстве
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
8Поклонение Ким Чен Ыну
09:49 (мск), источник: Известия

Facebook запустит для россиян «интернет-барахолку»

Facebook готовится запустить для россиян «интернет-барахолку» Marketplace, на которой пользователи соцсети смогут размещать информацию о товарах или связываться с продавцами с целью покупки.

Об этом «Известиям» рассказали три представителя российской интернет-отрасли.

Как указывают собеседники издания, доступ к сервису уже получила небольшая группа пользователей из РФ.

Товары на доске объявлений будут сгруппированы по категориям, например, одежда, косметика, бытовая техника, дом и сад и т. п. Однако заплатить за них в режиме онлайн будет невозможно — покупателю и продавцу придется договариваться самим о способе передачи товара и его оплаты. Однако они смогут обмениваться сообщениями через специальный мессенджер.

Подобный сервис был запущен в США и еще нескольких государствах в конце 2016 года, а в августе нынешнего он стал доступен в 17 странах Европы.

Однако эксперты сомневаются в популярности Marketplace в России, поскольку его потенциал существенно ограничен возможностями для роста самой социальной сети.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Банки завлекают пенсионеров
Юлия Пересильд: «Я не брошу всё, чтобы сыграть в Голливуде русскую проститутку»
Более половины россиян собрались пойти на выборы президента
Американский посол назвал причину ухудшения отношений с Россией
Следствие не нашло владельцев конфискованных у Захарченко денег
США и Южная Корея начали крупнейшие в истории совместные учения
Леонид Слуцкий отправлен в отставку в Англии
Лишний вес таит в себе новые угрозы, выяснили ученые
Назван самый быстро развивающийся регион России
Спорт
Слуцкий ушел. Надежда осталась Российский тренер «Халла» ушел со своего поста по обоюдному согласию сторон
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет.
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Семья Меган Маркл показала ее детский фотоальбом Родственники актрисы поделились архивными снимками с журналистами.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь