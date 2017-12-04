Facebook запустит для россиян «интернет-барахолку»
Facebook готовится запустить для россиян «интернет-барахолку» Marketplace, на которой пользователи соцсети смогут размещать информацию о товарах или связываться с продавцами с целью покупки.
Facebook готовится запустить для россиян «интернет-барахолку» Marketplace, на которой пользователи соцсети смогут размещать информацию о товарах или связываться с продавцами с целью покупки.
Об этом «Известиям» рассказали три представителя российской
Как указывают собеседники издания, доступ к сервису уже получила небольшая группа пользователей из РФ.
Товары на доске объявлений будут сгруппированы по категориям, например, одежда, косметика, бытовая техника, дом и сад
Подобный сервис был запущен в США и еще нескольких государствах в конце 2016 года, а в августе нынешнего он стал доступен в 17 странах Европы.
Однако эксперты сомневаются в популярности Marketplace в России, поскольку его потенциал существенно ограничен возможностями для роста самой социальной сети.