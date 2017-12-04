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03:35 (мск), источник: Восток Медиа

Жителям Хабаровска раздали премии за лучшие дворы и подъезды

Представители ТСЖ и активные горожане получили премии от мэрии.

В дальневосточной столице наградили победителей конкурса «Лучший двор, лучший подъезд». Представителям инициативных групп и членам ТСЖ вручили грамоты и премии за благоустройство территорий своими силами.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, в этом году призовой фонд конкурса составил почти полмиллиона рублей. Участники подали 176 заявок — на 22 больше, чем в прошлом году. Комиссия в ходе объезда оценила дворы по качеству озеленения, наличию устройства клумб и газонов, ландшафтного дизайна, наличия детских и спортивных площадок. У подъезда должен быть эстетичный вид, его смотрят на применение энергосберегающих технологий и устройства безопасности и охраны.

«Хорошо, что у людей меняется жизненная позиция, и они проявляют неравнодушие к состоянию дворов и подъездов. Своими силами, сообща они облагораживают места обитания. Этими дворами и подъездами можно гордиться, можно приглашать друзей и знакомых, показывать им хороший пример», — подчеркнул первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов.

В номинации «Лучший двор, благоустроенный силами инициативной группы жителей многоквартирного дома» победили жители дома по улице Серышева, 42. За лучший двор ТСЖ (ЖСК) первое место досталось двору, обустроенному на территории дома по улице Сысоева, 12. В номинации «Лучшая инициативная группа многоквартирного дома» конкурсная комиссия присудила «золото» дворовой территории по улице Трехгорной, 60. В номинации «Лучший подъезд, отремонтированный силами инициативной группы жителей многоквартирного дома» победили жильцы дома по улице Кочнева, 1а.

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