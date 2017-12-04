Жителям Хабаровска раздали премии за лучшие дворы и подъезды

В дальневосточной столице наградили победителей конкурса «Лучший двор, лучший подъезд». Представителям инициативных групп и членам ТСЖ вручили грамоты и премии за благоустройство территорий своими силами.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, в этом году призовой фонд конкурса составил почти полмиллиона рублей. Участники подали 176 заявок — на 22 больше, чем в прошлом году. Комиссия в ходе объезда оценила дворы по качеству озеленения, наличию устройства клумб и газонов, ландшафтного дизайна, наличия детских и спортивных площадок. У подъезда должен быть эстетичный вид, его смотрят на применение энергосберегающих технологий и устройства безопасности и охраны.

«Хорошо, что у людей меняется жизненная позиция, и они проявляют неравнодушие к состоянию дворов и подъездов. Своими силами, сообща они облагораживают места обитания. Этими дворами и подъездами можно гордиться, можно приглашать друзей и знакомых, показывать им хороший пример», — подчеркнул первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов.